Les moustiques envahissants pourraient démêler les progrès du paludisme en Afrique

L’espèce de moustique, connue sous le nom d’Anopheles stephensi, a été principalement observée en Inde et dans le golfe Persique. En 2012, il a été découvert à Djibouti et il a depuis été trouvé au Soudan, en Somalie, au Yémen et au Nigeria. Les moustiques sont soupçonnés d’être à l’origine d’une récente augmentation du paludisme à Djibouti, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé à tenter d’empêcher les insectes de se propager davantage en Afrique.