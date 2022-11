Les moustiques envahissants pourraient démêler les progrès du paludisme en Afrique – Kelowna Capital News

Les scientifiques affirment qu’une espèce de moustique envahissante était probablement responsable d’une importante épidémie de paludisme en Éthiopie au début de cette année, une découverte que les experts ont qualifiée de signe inquiétant que les progrès contre la maladie risquent de s’effondrer.

L’espèce de moustique, connue sous le nom d’Anopheles stephensi, a été principalement observée en Inde et dans le golfe Persique. En 2012, il a été découvert à Djibouti et il a depuis été trouvé au Soudan, en Somalie, au Yémen et au Nigeria. Les moustiques sont soupçonnés d’être à l’origine d’une récente augmentation du paludisme à Djibouti, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé à tenter d’empêcher les insectes de se propager davantage en Afrique.

Mardi, le scientifique spécialiste du paludisme Fitsum Tadesse a présenté des recherches lors d’une réunion de l’American Society of Tropical Medicine à Seattle, suggérant que les moustiques envahissants étaient également responsables d’une épidémie en Éthiopie.

En janvier, les responsables de la santé à Dire Dawa, une importante plaque tournante du transport, ont signalé une augmentation rapide du paludisme. Tadesse, scientifique principal à l’Institut de recherche Armauer Hansen à Addis-Abeba, s’est joint à son équipe pour enquêter. Ils ont suivi plus de 200 cas de paludisme, examiné des sites de moustiques à proximité et testé des moustiques invasifs pour le parasite du paludisme.

Ils n’ont pas trouvé beaucoup de moustiques qui propagent habituellement le paludisme en Afrique. Au lieu de cela, ils ont trouvé des densités élevées de moustiques envahissants. Tadesse et ses collègues ont conclu que les moustiques envahissants étaient “fortement liés” à l’épidémie.

“Cette nouvelle preuve est terrifiante”, a déclaré Thomas Churcher, professeur de dynamique des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, qui n’était pas lié à la recherche.

Il a déclaré que la majeure partie de la propagation du paludisme en Afrique s’est produite dans les zones rurales, car les moustiques indigènes n’aiment généralement pas se reproduire dans les villes polluées ou dans des récipients artificiels comme des seaux. Mais les moustiques envahissants peuvent prospérer dans de telles conditions.

“Si ces moustiques pénètrent en Afrique, cela pourrait être extrêmement mauvais”, a-t-il déclaré. Les principales mesures de lutte contre les moustiques utilisées en Afrique – comme les moustiquaires et la pulvérisation intérieure – ne sont pas susceptibles de fonctionner contre les insectes envahissants, car ils ont tendance à piquer les gens à l’extérieur.

Pourtant, Churcher a déclaré qu’une surveillance inégale signifie que les scientifiques ne savent pas à quel point les moustiques envahissants sont courants ou à quel point ils causent le paludisme.

Le chercheur éthiopien sur le paludisme, Aklilu Getnet, a déclaré que les autorités avaient constaté une augmentation importante de la maladie cette année. Il a blâmé les saisons des pluies plus longues et le conflit dans le nord de l’Éthiopie, qui a drainé les ressources du paludisme.

“Nous sommes très inquiets”, a-t-il déclaré, affirmant que jusqu’à récemment, l’Éthiopie avait connu une forte baisse du paludisme. “Ce que nous voyons maintenant est une augmentation significative.”

Anne Wilson, experte en maladies infectieuses à la Liverpool School of Tropical Medicine, a déclaré que les communautés africaines pourraient envisager d’adapter les mesures utilisées en Inde pour lutter contre les moustiques, comme l’introduction de poissons qui mangent les larves ou l’interdiction des récipients contenant de l’eau stagnante.

Elle a déclaré que le ralentissement des progrès dans la lutte contre le paludisme complique davantage les efforts pour arrêter la maladie parasitaire, qui tue plus de 600 000 personnes chaque année, principalement en Afrique.

“Nous attendons de voir l’impact de nouveaux outils comme les pesticides et les vaccins”, a-t-elle déclaré. “Mais si ce moustique commence à décoller, nous pourrions manquer de temps.”

—Maria Cheng, Associated Press

changement climatique AfriqueSanté