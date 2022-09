Les moustiques de Sandwich testent positifs pour le virus du Nil occidental. Les responsables de la santé offrent des conseils pour réduire les risques – Shaw Local

SANDWICH – Les moustiques collectés dans des pièges à Sandwich ont été testés positifs pour le virus du Nil occidental, a annoncé vendredi le département de la santé du comté de DeKalb.

Selon un communiqué de presse du département de la santé, l’annonce de vendredi est le premier groupe de moustiques testés positifs pour le virus dans le comté de DeKalb jusqu’à présent en 2022.

Aucun cas humain de virus du Nil occidental n’a été signalé dans le comté de DeKalb cette année, selon le département de la santé du comté.

L’augmentation des cas de virus du Nil occidental chez les moustiques peut être associée à un risque accru pour les personnes, ont déclaré des responsables de la santé.

Le virus a également été signalé chez des moustiques dans plusieurs autres comtés de l’Illinois.

Le 30 août, les responsables de la santé de l’État ont signalé que le premier cas humain et le premier décès en 2022 dus au virus du Nil occidental étaient une personne à la fin des années 70 dans le comté de Cook. Le premier virus du Nil occidental enregistré cette année dans un lot de moustiques a été signalé le 17 mai dans le comté de Will, selon le Département de la santé publique de l’Illinois. Le premier oiseau à avoir été testé positif au virus cette année était dans le comté de Logan le 5 juillet.

Le virus du Nil occidental se transmet par la piqûre d’un moustique infecté. Les moustiques peuvent être infectés après s’être nourris d’un oiseau infecté.

“Il est important de se rappeler que tous les moustiques ou oiseaux ne sont pas porteurs du virus du Nil occidental – la plupart ne le sont pas”, ont écrit les responsables de la santé du comté dans le communiqué.

Les symptômes

Selon le département de la santé, la plupart des personnes atteintes du virus ne présentent aucun symptôme clinique de la maladie, mais certaines peuvent tomber malades dans les trois à 14 jours suivant la piqûre d’un moustique infecté.

Le virus du Nil occidental est souvent une maladie bénigne qui peut inclure de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, ont déclaré des responsables de la santé. Cependant, des maladies graves peuvent également survenir, telles que l’encéphalite et la méningite, qui comprennent un gonflement du cerveau et peuvent être causées par des infections bactériennes.

Les personnes âgées de 50 ans ou plus courent un risque plus élevé de développer un cas plus grave de virus.

“Le moyen le plus efficace de vous empêcher, vous ou votre famille, d’être infectés est de réduire les risques d’être piqué par des moustiques”, déclare Greg Maurice, directeur de la protection de la santé au département de la santé du comté de DeKalb. “Cela comprend l’élimination de l’eau stagnante autour de votre maison et l’utilisation d’un anti-moustique à l’extérieur.”

Conseils pour atténuer le risque lié au virus du Nil occidental