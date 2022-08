Les moustiques à Sterling ont le virus du Nil occidental, selon le département de la santé – Shaw Local

STERLING – Les moustiques collectés le 1er août près du nord-ouest de la ville ont été testés positifs pour le virus du Nil occidental, a déclaré le département de la santé du comté de Whiteside.

“Un pool de moustiques positifs est significatif puisque les moustiques Culex ont une portée de vol très courte d’environ un quart de mile”, a déclaré Rian Nailor, directeur de la santé environnementale, dans un communiqué de presse vendredi.

“Un test positif nous indique qu’il y a des moustiques infectés qui bourdonnent autour de Sterling, ce qui expose les résidents à un plus grand risque d’exposition”, a-t-il ajouté.

Le virus du Nil occidental se transmet par la piqûre d’un moustique qui a contracté le virus en se nourrissant d’un oiseau infecté. Août et septembre sont la saison de pointe pour l’activité virale et les températures chaudes récentes ont augmenté le risque pour les populations d’oiseaux et de moustiques.

Les personnes à proximité sont invitées à pratiquer les trois R de la précaution : réduire, repousser et signaler.

Réduire l’exposition. Évitez d’être à l’extérieur, en particulier entre le crépuscule et le coucher du soleil, et assurez-vous que les portes et les fenêtres sont munies de moustiquaires bien ajustées et gardez-les fermées la nuit. Les gens sont également invités à éliminer les sources d’eau stagnante où les moustiques se reproduisent.

Repousse les moustiques. Portez des chaussures et des chaussettes, des pantalons longs et des manches longues à l’extérieur. Appliquez un répulsif avec du DEET, de la picaridine, de l’huile d’eucalyptus citronné ou de l’IR 3535.

Signaler. Informez le service de santé des oiseaux morts au 815-626-2230 ext. 1224. Contactez les entités gouvernementales locales des eaux stagnantes dans les zones publiques.