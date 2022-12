Les moules de la Tamise en fort déclin depuis les années 1960, selon une étude

Depuis 1964, les moules de la Tamise sont en déclin constant. Non seulement la plupart des espèces de moules qui peuplent cette rivière ont diminué de taille, mais certaines d’entre elles ont complètement disparu. Des chercheurs de l’Université de Cambridge associent ce phénomène (entre autres) à la pollution de l’eau et au changement climatique. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie.

Les moules d’eau douce qui vivent dans la Tamise sont de moins en moins nombreuses. Une équipe de chercheurs de l’Université de Cambridge a étudié l’évolution de ces mollusques dans la célèbre rivière anglaise de 1964 à 2020, dans une section près de Reading. Et selon leurs découvertes, les moules de cette partie de la Tamise semblent avoir été en déclin continu depuis cette époque.

L’étude, publiée dans le Journal of Animal Ecology, fait état de la disparition totale de certaines espèces de moules. C’est notamment le cas de la moule de rivière déprimée (Pseudanodonta complanata), classée « espèce menacée » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. La plupart des espèces de moules d’eau douce présentes dans cette partie de la Tamise ont également connu une diminution de leur taux de croissance par rapport à 1964, rapportent les scientifiques.

Selon l’étude, ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs, comme la prolifération d’espèces envahissantes (comme les bivalves non indigènes), mais aussi la pollution de l’eau qui modifie l’apport en nutriments des moules ainsi que les modifications de leur habitat liées à la changement climatique. Et le déclin des moules d’eau douce n’est pas sans conséquences sur les écosystèmes fluviaux.

Isobel Ollard, doctorante au département de zoologie de l’Université de Cambridge et première auteure d’un article, a déclaré au Guardian qu’une moule adulte peut filtrer jusqu’à 40 litres d’eau par jour, éliminant ainsi d’importantes quantités d’algues et contribuant à maintenir les rivières nettoyer. “De tels changements sont susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur d’autres espèces d’eau douce et sur le fonctionnement plus large de l’écosystème”, indique l’étude.

La recherche n’ayant été menée que sur un seul site, les auteurs soulignent la nécessité d’élargir le champ de la recherche à d’autres zones de la Tamise, ainsi qu’à d’autres sites d’eau douce en Europe, pour en savoir plus sur les raisons de ce déclin. “Cette étude démontre l’importance vitale de maintenir à jour les connaissances sur les populations sauvages, y compris pour les espèces qui ne sont pas actuellement classées comme menacées”, concluent les chercheurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici