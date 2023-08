Les mouchoirs Kleenex continueront de vivre avec nostalgie au Canada, selon un analyste du commerce de détail

À mesure que les mouchoirs Kleenex quitteront le marché canadien, le souvenir de la marque, devenue synonyme de produits en papier, perdurera parmi les consommateurs, affirme un expert du commerce de détail.

Bruce Winder, professeur de commerce dans une université de Toronto et analyste du commerce de détail, a déclaré que les Canadiens auront toujours accès à d’autres produits de papier-mouchoirs une fois que les mouchoirs Kleenex auront été abandonnés dans le pays, mais la nostalgie associée à la marque emblématique Kleenex sera difficile à ignorer.

« Cela aura un plus grand impact d’un point de vue social, d’un point de vue de discussion, que d’un point de vue réel sur le produit », a déclaré Winder dans une entrevue avec CTV News Channel.

« Je pense que cela va avoir des conséquences encore plus lourdes sur le côté nostalgique du Canada. »

Kimberly-Clark a confirmé jeudi à CTVNews.ca que les mouchoirs Kleenex seraient retirés du marché canadien ce mois-ci.

« Nous opérons dans un environnement d’approvisionnement très contraint et, malgré tous nos efforts, nous avons été confrontés à des complexités uniques dans le secteur des Kleenex », a déclaré la société dans un communiqué écrit.

Toutefois, d’autres produits, tels que les produits professionnels pour le visage Kleenex, qui sont spécifiquement destinés au marché des entreprises, les produits d’essuie-mains grand public Kleenex, ainsi que d’autres marques de Kimberly-Clark, notamment Cottonelle, U by Kotex et Huggies, seront toujours vendus au Canada.

RAISONS POSSIBLES KLEENEX ET AUTRES MARQUES RETRAITES DU MARCHÉ CANADIEN

CTVNews.ca a contacté Kimberly-Clark pour obtenir des éclaircissements sur sa décision de cesser de vendre des mouchoirs Kleenex au Canada, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.

Winder a déclaré qu’il croyait que l’entreprise abandonnait ses mouchoirs Kleenex au Canada parce que les produits de marque privée, qui sont des produits qu’un détaillant fait fabriquer par un tiers mais qu’il vend sous sa propre marque, ont pris une plus grande part du marché ces derniers temps. années.

« Au cours des dernières décennies, les détaillants ont fait un excellent travail en créant des mouchoirs de marque privée », a-t-il déclaré.

« Peut-être que le volume de Kleenex a diminué… à cause des ventes de marques privées qui leur ont un peu gêné le déjeuner. Et peut-être que ce n’est pas rentable maintenant de produire des séries de Kleenex.

L’analyste du commerce de détail a également souligné certaines des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées pour faire des affaires au Canada, comme la nécessité d’avoir un emballage unique reflétant les deux langues officielles du pays, la population du pays étant très dispersée géographiquement, ainsi que la concurrence féroce avec « des détaillants très puissants » qui occupent une grande part du marché.

« Le Canada est un marché où il est difficile de faire des affaires », a-t-il déclaré.

« Nous avons parlé à plusieurs reprises du fait que les grands épiciers occupent un énorme pourcentage du marché. Eh bien, si vous êtes Kleenex, Kimberly-Clark, vous devez faire face à ces énormes épiciers qui peuvent vraiment vous dicter les prix, (alors que) aux États-Unis, c’est un marché beaucoup plus vaste avec plus de concurrents, plus d’épiciers. , Kleenex pourrait donc avoir plus de pouvoir sur les prix aux États-Unis. »

LES TISSUS KLEENEX vivront avec la nostalgie, déclare un analyste

Indépendamment du fait que les mouchoirs Kleenex ne seront plus vendus au Canada, Winder a déclaré qu’il croyait que les Canadiens appelleraient leurs mouchoirs Kleenex pendant de nombreuses années à venir.

« Nous allons continuer à les appeler Kleenex, mais ce sera plutôt une sorte de valeur choc », a-t-il déclaré.

« C’est la même chose (que) quand le beurre de cacahuète Skippy est parti, ou Les clairons sont partis, ou la pizza surgelée Delissio, mais pas à la même échelle. Mais nous allons simplement continuer à l’appeler Kleenex comme nous l’avons toujours fait. Même lorsque j’achète des mouchoirs de marque privée maintenant, je l’appelle toujours Kleenex.