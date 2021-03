Cela a rendu la Chine plus confiante qu’elle ne l’était autrefois dans la poursuite de ses objectifs ouvertement et sans vergogne – des problèmes de droits de l’homme à Hong Kong et au Xinjiang aux différends territoriaux avec l’Inde et le Japon et d’autres dans la mer de Chine méridionale en passant, le plus controversé de tous, au sort de Taiwan, la démocratie autonome que la Chine prétend être la sienne.

Tout comme les opinions américaines sur la Chine ont changé après des années d’encouragement à l’intégration économique du pays, il en va de même pour les perceptions de Pékin des États-Unis et de la place privilégiée dans le monde qu’ils occupent depuis longtemps. Les Américains, à leur avis, n’ont plus un réservoir énorme d’influence mondiale, ni le pouvoir de l’exercer contre la Chine.

L’extraordinaire rancune exprimée par les plus hauts diplomates chinois en Alaska était une manifestation d’une Chine nouvellement combative et sans excuse, une Chine de plus en plus insoumise à la pression diplomatique des administrations présidentielles américaines.

Le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi, a prononcé une jérémiade de 16 minutes à Anchorage, en Alaska, au sommet d’une réunion avec le secrétaire d’État Antony J.Blinken et le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Jake Sullivan, les accusant de condescendance et d’hypocrisie.

Des responsables et des experts chinois ont récemment épousé cette nouvelle vision dans des discours et des articles, a déclaré Kevin Rudd, ancien Premier ministre d’Australie et maintenant chef de l’Asia Society, une organisation à but non lucratif basée à New York.





«Nous constatons un durcissement et un affûtage du langage», a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique vendredi, alors que les délégations se réunissaient. Cela, a-t-il ajouté, reflète «une confiance sous-jacente que le temps de la Chine est venu et une conviction sous-jacente que les États-Unis et l’Occident sont maintenant dans une forme de déclin irréversible».

La position diplomatique plus agressive de la Chine est susceptible d’enflammer les tensions avec les États-Unis, qui ont eux-mêmes déclaré la Chine comme rivale de la sécurité nationale. Le durcissement des vues de la Chine a déjà fait surface dans ses activités le long de ses frontières et dans ses eaux environnantes, où elle a combattu les troupes indiennes l’année dernière et menacé des navires de plusieurs pays, dont le Japon, la Malaisie et le Vietnam.