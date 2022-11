Les mots sur la main de bronze peuvent réécrire le passé de la langue basque

“Cette pièce change complètement ce que nous pensions jusqu’à présent des Vascones et de leur écriture”, a déclaré Joaquín Gorrochategui, professeur de linguistique indo-européenne à l’Université du Pays basque. “Nous étions convaincus que les Vascones ne savaient ni lire ni écrire dans l’Antiquité et n’utilisaient l’écriture que pour frapper les pièces.”

Le basque a survécu pendant des siècles malgré la cession du terrain à l’espagnol et au français. On estime que plusieurs centaines de milliers de personnes parlent la langue, également connue sous le nom d’euskara, principalement dans les régions du Pays basque espagnol et de Navarre et à travers les Pyrénées dans une petite région de France.