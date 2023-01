Les mots inspirants de Nirmala Sitharaman à un étudiant face aux hauts et aux bas de la vie

La ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, remporte Internet pour avoir donné des leçons de vie inspirantes à une jeune étudiante lors de sa récente visite à Kota au Rajasthan. Le ministre a passé une journée à Kota, parlant aux étudiants de Yuva Shakti Samvad. Une vidéo de l’interaction de Nirmala Sitharaman avec un étudiant lors de cet événement devient virale.

Le clip a été partagé sur Twitter par le bureau du ministre des Finances Nirmala Sitharaman avec une légende qui disait : « La vie sera toujours pleine de hauts et de bas. Mais au moment où vous les reconnaissez, la moitié du pont est franchie… Si j’étais plus près de vous, je vous aurais serré dans mes bras. – Smt Nirmala Sitharaman raconte à un jeune étudiant pendant ‘Yuva Shakti Samvad’ à Kota.

Le début du clip montre Apala Mishra, une aspirante en médecine, expliquant comment elle a du mal à avoir confiance en elle et se sent démotivée lorsqu’elle étudie et se prépare aux examens. Sitharaman félicite la jeune fille d’avoir soulevé le sujet et la rassure sur le fait que parler de ses préoccupations en public prend du courage. Elle explique également comment, malgré tous les hauts et les bas de la vie, il ne faut jamais perdre espoir.

Dans une réponse compatissante, Sitharaman a déclaré qu’elle aurait fait un gros câlin à la fille si elle avait été assez proche.

S’adressant à l’étudiant, Sitharaman a senti une certaine perturbation dans le public. Le ministre a demandé à un groupe de garçons s’ils ne voulaient pas de réponses. Elle a demandé aux garçons de ne pas faire comme s’ils n’avaient pas de hauts et de bas. « La mentalité typique des garçons, non ? Je n’en ai pas… c’est tellement girly girly », a-t-elle déclaré sous les acclamations du public.

Elle a poursuivi en disant que les personnes qui prétendent ne pas avoir de problèmes sont en fait celles qui ont les “plus gros hauts et les bas”.

La vie sera toujours pleine de hauts et de bas. Mais au moment où vous les reconnaissez, la moitié du pont est franchie… Si j’étais plus près de vous, je vous aurais serré dans mes bras. -Smt @nsitharaman raconte un jeune étudiant pendant ‘Yuva Shakti Samvad’ à Kota. pic.twitter.com/Ue0P2cpgmW — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) 8 janvier 2023

La vidéo a reçu plus de 71 000 vues depuis qu’elle a été partagée sur Twitter. De plus, il a reçu plus de 2 400 likes et plusieurs personnes ont laissé des commentaires appréciant le message percutant.

Un utilisateur a commenté: “La façon dont la fille a posé la question et la façon dont madame l’a motivée est formidable à voir et inspirante pour tout le monde.”

La façon dont la fille a posé la question et la façon dont madame l’a motivée est formidable à voir et inspirante pour tout le monde. 🙏👍— Suraj Joshi (@SurajJoshi8) 8 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Réponse très encourageante Nirmala Sitharaman Madame. Et quel exemple de « mentalité typique de garçon ». »

Réponse très encourageante @nsitharaman Madame. … et quel exemple de “mentalité typique de garçon”🤣— Lakshman Roy (@RoyLakshman) 8 janvier 2023

Nirmala Sitharaman a conclu sa réponse en exhortant les étudiants à travailler sur l’auto-motivation.

