Les mots enflammés du sénateur de l’Oregon testent les limites de la liberté d’expression

SALEM, Oregon (AP) – Un sénateur de l’État de l’Oregon qui a proféré des menaces voilées contre la police de l’État de l’Oregon et le président du Sénat a déclaré mardi qu’il poursuivait un procès pour liberté d’expression contre ses collègues législateurs qui l’ont sanctionné.

Le comité de conduite du Sénat a annulé lundi l’exigence de 3 ans selon laquelle le sénateur Brian Boquist donne un préavis de 12 heures avant de se rendre au Capitole de l’État de l’Oregon. Les «mesures de sécurité provisoires» ont été ordonnées par le comité en 2019 pour donner à la police d’État le temps de renforcer la sécurité en présence de Boquist.

Mais Boquist a déclaré à l’Associated Press que malgré l’annulation du comité lundi, il poursuit toujours une action en justice contre le sénateur Peter Courtney – le plus ancien président du Sénat de l’histoire de l’Oregon – et deux autres législateurs démocrates.

Il a déclaré qu’il sollicitait également une ordonnance de la Cour suprême de l’Oregon qui empêcherait la police d’État ou le procureur général de l’État d’appliquer les règles du pouvoir législatif.

Plus tôt cette année, la 9e Cour d’appel du circuit des États-Unis a annulé la décision d’un tribunal inférieur de rejeter le procès de Boquist, convenant avec le sénateur que la mesure de sécurité semblait violer son droit à la liberté d’expression en tant qu’élu et que la règle des 12 heures était des représailles. pour ses paroles.

En avril, la cour d’appel a renvoyé le procès contre Courtney, le sénateur Floyd Prozanski, coprésident du comité de conduite, et l’ancien membre du comité, le sénateur James Manning, au tribunal de district américain d’Eugene, dans l’Oregon.

“Le procès se poursuit”, a déclaré Boquist mardi par e-mail, ajoutant que la découverte, les dépositions et d’autres documents doivent être déposés au tribunal d’ici la mi-décembre.

Les paroles enflammées de Boquist au centre de tout cela sont survenues lors de la session législative de 2019, l’une des plus acrimonieuses de tous les temps. Les législateurs républicains, qui sont minoritaires, ont organisé des débrayages pour empêcher les démocrates d’atteindre un quorum et de geler les activités de l’Assemblée législative.

Les bûcherons et les camionneurs ont organisé des manifestations bruyantes devant le Capitole pour soutenir les républicains absents et contre la législation sur le changement climatique qui, selon les manifestants, les ruinerait financièrement.

La gouverneure démocrate Kate Brown et Courtney ont fait allusion à l’utilisation de la police de l’État de l’Oregon pour obliger les républicains à retourner au Capitole. Certains étaient allés en Idaho.

Le 19 juin 2019, Boquist – qui était alors républicain et appartient maintenant au Parti indépendant de l’Oregon – a déclaré à Courtney : « M. Président, si vous envoyez la police d’État me chercher, l’enfer viendra vous rendre visite personnellement. Plus tard dans la journée, Boquist a déclaré que si la police d’État venait le chercher, elle devrait “envoyer des célibataires et venir lourdement armés”.

Brown a fustigé le comportement de Boquist comme “indigne d’un élu et embarrassant pour tout l’État de l’Oregon”.

“Je m’attends à ce que le Sénat le tienne responsable”, a-t-elle déclaré.

Le 8 juillet 2019, le Comité sénatorial sur la conduite a imposé la règle des 12 heures à Boquist, citant ses déclarations menaçantes.

Boquist a suggéré lundi que le Comité sénatorial sur la conduite suspende la mesure de sécurité provisoire “jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit rendue par les tribunaux fédéraux sur cette question”. Il a ajouté qu’il pense que le comité “n’a aucune autorité”.

Le comité a ensuite voté 3-1 pour annuler la mesure de protection.

Boquist a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 2004. Il a fait partie de la réserve de l’armée pendant des années, prenant sa retraite en tant que lieutenant-colonel des forces spéciales après un déploiement en Irak, selon sa documentation de campagne. Avant cela, il a aidé à diriger International Charter Incorporated of Oregon, ou ICI, qui a effectué des missions de soutien logistique dans des zones de conflit à travers le monde.

Andrew Selsky, l’Associated Press