Les mots de passe Apple ne peuvent pas contenir de cartes de crédit comme le fait 1Password

Je suis un utilisateur de longue date de 1Password et je souhaitais constamment qu’Apple crée sa propre application de gestion de mots de passe. Apple en avait une sur iOS sur iPhone, qui se synchronisait sur tous vos appareils. Mais elle faisait partie de l’application Paramètres, donc plus difficile à utiliser et à gérer.

Apple a finalement exaucé mon souhait en incluant une application Apple Passwords dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Je serais à un pas de passer de 1Password à l’application Passwords, mais il s’avère que j’ai besoin d’une fonctionnalité clé dans le premier qu’Apple n’a pas encore implémentée.

Apple Passwords ne prend pas en charge les cartes de crédit, ce qui est indispensable pour mon expérience Internet actuelle. Il ne prend pas non plus en charge les comptes bancaires, les identifiants, les identités et les notes, qui sont également des fonctionnalités importantes à avoir dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé.

Il est intéressant de noter qu’il existe déjà une application tierce qui ajoute certaines des fonctionnalités manquantes à Apple Passwords. En d’autres termes, l’application ressemble beaucoup à celle d’Apple, mais ce n’est pas celle d’Apple.

J’utilise l’application de gestion de mots de passe de l’iPhone depuis des années, mais seulement en deuxième position après 1Password.

Puis Proton Pass a été déployé et je l’ai ajouté à ma rotation de gestionnaire de mots de passe. Je l’utilise en combinaison avec 1Password depuis plus d’un an et la solution de Proton est une alternative incroyable à 1Password. Mais si Proton Pass vous permet d’ajouter des cartes de crédit, il ne prend pas en charge le remplissage automatique de ces dernières sur le Web.

J’ai pris pour acquis la fonctionnalité 1Password. C’est ainsi que je fais mes achats en ligne depuis des années. Je n’enregistre même pas les cartes dans les boutiques en ligne lorsque j’en ai la possibilité. Il me faut une seconde pour remplir les offres de carte de crédit lors du paiement.

Apple Passwords ne vous permet pas d’importer des cartes de crédit depuis 1Password. Lors de nos tests, il a été incroyablement facile de transférer des mots de passe et l’authentification à deux facteurs de 1Password vers Apple Passwords, mais toutes les autres données prises en charge par 1Password ne peuvent pas être importées.

Application Apple Passwords sur Mac. Source de l’image : José Adorno pour BGR

Vous pouvez utiliser des notes sécurisées et enregistrer vos identifiants et identités dans 1Passwords. Ces derniers ne seront pas transférés vers Apple Passwords. Il en va de même pour les licences logicielles si vous en avez.

Il existe des alternatives. Vous pouvez utiliser Apple Pay pour vos achats en ligne, mais tous les vendeurs ne le prennent pas en charge. L’application Notes sur Mac vous permet de verrouiller vos notes. L’application Wallet sur iPhone prend en charge Apple Pay et toutes sortes d’autres cartes et pièces d’identité.

Actuellement, l’application Apple Passwords vous permet d’enregistrer uniquement les mots de passe, les mots de passe Wi-Fi, les codes de sécurité et les clés d’accès. Cependant, cela ne suffit pas pour effectuer une transition complète depuis 1Password. Espérons qu’Apple la mettra à jour avec davantage de fonctionnalités dans les années à venir.

Le clone d’Apple Passwords

Il est intéressant de noter qu’un développeur s’est inspiré de l’application Passwords d’Apple et a conçu ce qui ressemble à un excellent clone. Appelée Access, l’application est disponible dans le App Storece qui signifie qu’Apple a approuvé sa présence. Access prend en charge les cartes de crédit, les comptes bancaires, les permis de conduire, les passeports, les assurances, les documents et les notes sécurisées.

Access est un clone d’Apple Passwords pour Mac. Source de l’image : Reddit

La description de l’application indique que l’application « s’associe parfaitement à Passwords » sur Mac. Elle utilise iCloud pour sauvegarder et mettre à jour les données et « le chiffrement iCloud d’Apple, leader du secteur, pour protéger vos informations ». Plus important encore, toutes vos données doivent être en sécurité à tout moment :

Aucune donnée n’est jamais envoyée à un serveur autre qu’iCloud (lorsque la synchronisation est activée). L’application ne crée, n’accède ni ne stocke de clés pour les données chiffrées. Avec Advanced Data Protection pour iCloud, toutes les données sécurisées stockées dans Access sont chiffrées de bout en bout et restent inaccessibles au développeur, à Apple ou à tout tiers à tout moment.

Cela dit, je ne vais pas me procurer une autre application de gestion de mots de passe en plus de celle que j’ai déjà. Je me méfierais également de toute application imitant la fonctionnalité Apple Passwords comme Access, quelles que soient les garanties de sécurité. Au lieu de cela, j’attendrais qu’Apple ajoute plus de fonctionnalités à son application. Encore une fois, Apple a approuvé Access. De plus, le développeur est prêt à répondre à d’autres questions à ce sujet sur Reddit.