Les mots croisés sont partout. Mais dans quelle mesure les bylines et les indices sont-ils inclusifs ?

Les mots croisés sont un passe-temps commun pour des millions de personnes à travers le monde, mais certains amateurs de mots croisés disent que la diversité fait souvent défaut dans la conception des puzzles et ce qui y est représenté.

La question de l’inclusion de la race, du sexe, de la sexualité et d’autres catégories est débattue dans le monde des mots croisés depuis des décennies, selon Will Nediger de London, en Ontario, un constructeur de mots croisés depuis près de 20 ans qui travaille à la pige pour le New York Times.

“Lorsque vous n’avez que des énigmes qui représentent un certain type de sujet ou qui n’intéressent que les hommes blancs hétéros, beaucoup de gens ne se verront pas reflétés dans la grille”, a-t-il déclaré.

“Presque toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé appartenant à des groupes sous-représentés ont déclaré ne pas avoir l’impression d’être assez intelligentes pour les faire, alors qu’en fait elles le sont, mais le sujet des mots croisés ne leur parle tout simplement pas.”

Un documentaire récent, À travers et vers le bas, a plongé là-dedans et a découvert que les femmes, les Autochtones, les Noirs et les personnes s’identifiant comme homosexuels étaient presque invisibles dans les mots croisés. Il a été diffusé sur CBC L’oeil passionné le 28 octobre, et met en lumière un mouvement visant à diversifier et à faire des mots croisés une culture de jeu plus inclusive.

Les mots croisés sont pleins de stéréotypes et d’indices non inclusifs | À travers et vers le bas Les indices de mots croisés peuvent facilement être plus inclusifs et diversifiés, reflétant toutes les personnes qui les résolvent.

“Quelqu’un décide quels mots entrent, ce qui fait partie des indices, et ce faisant, ils décident ce qui devrait être de notoriété publique pour chacun d’entre nous”, a déclaré la co-scénariste Deborah Wainwright.

“Si l’éditeur qui prend ces décisions n’a qu’une seule perspective, la sienne, il y a de fortes chances que d’autres expériences vécues ou cultures soient probablement laissées de côté.”

Un effet boule de neige

Nediger attribue le manque de diversité aux éditeurs qui ont tendance à agir comme des gardiens, ainsi que la dépendance du secteur aux listes de mots – similaires aux dictionnaires mais avec plus de références aux personnes et à la culture.

Will Nediger est un constructeur de mots croisés basé à London, en Ontario, qui travaille à la pige avec le New York Times (Soumis par Will Nediger)

Les listes de mots reposent en grande partie sur des mots précédemment utilisés dans les mots croisés, et si ceux du passé n’ont pas été très inclusifs, les listes de mots suivantes ne le seront pas non plus, a déclaré Nediger.

“Il faut beaucoup de réflexion pour changer une liste de mots pour qu’elle soit plus inclusive, donc cela finit par être une sorte d’effet boule de neige”, a-t-il déclaré.

Wainwright a découvert qu’un changement spécifique qui a été mis en œuvre concernait la formulation des indices d’une manière qui n’affecte pas “d’autres” certains groupes, a-t-elle déclaré.

La construction de mots croisés doit être un équilibre entre refléter la voix du créateur tout en garantissant la représentation de groupes plus larges, a déclaré Nediger. C’est un objectif qu’il garde toujours à l’esprit lors de la conception de ses propres puzzles, a-t-il déclaré.

Nediger et Wainwright pensent que les choses changent lentement à la suite de diverses discussions sur la représentation, mais disent qu’il reste encore beaucoup à faire.

“La représentation est bonne en soi, mais aussi dans le sens où si vous voulez que vos mots croisés atteignent un large public et qu’ils parlent aux autres, alors ils doivent être créés par un large éventail de personnes de toutes sortes d’horizons différents. “, a déclaré Nediger.