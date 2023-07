Les mots croisés évoluent – et les casse-tête de tous âges remplissent les cases

Le courant23:58Le gourou des mots croisés Will Shortz explique pourquoi nous aimons les puzzles

Jeffrey Krasnick ne se considérait pas comme un résolveur de mots croisés ultime. Ainsi, lorsqu’il a relevé le défi du cinquième casse-tête du Tournoi américain de mots croisés 2012 (ACPT), il a été surpris d’apprendre qu’il était parmi les premiers à le terminer.

« Je me dis : ‘Pourquoi ? J’ai dû faire quelque chose de vraiment mal ici… parce qu’il est impossible que j’aie fini aussi vite' », a déclaré l’habitant de Victoria. Le courant .

Mais Krasnick, 60 ans, n’avait rien fait de mal. Au contraire, il a enregistré l’un des scores les plus élevés sur ce qui était l’un des puzzles les plus compliqués du tournoi – parmi des centaines de concurrents.

Il a dit que cela lui avait donné le sentiment qu’il appartenait à ces compétitions.

« Il y a une sorte de sentiment que vous devez être brillant … et ce n’est vraiment pas le cas. C’est en grande partie une connaissance générale », a déclaré Krasnick, qui travaille pour le gouvernement provincial.

Krasnick a commencé à participer à des compétitions en 2007 et a concouru en personne plus récemment en 2019. Il espère revenir au prochain événement en 2024.

Will Shortz est à Montréal pour le congrès de la National Puzzlers’ League. (Soumis par Will Shortz)

Il a dit que ce qu’il aime le plus dans les compétitions et les conventions comme l’ACPT, ce sont les gens qui y assistent.

« L’ironie de cela, c’est que faire des mots croisés est une activité solitaire, mais il y a aussi un aspect social là-dedans », a-t-il déclaré. « Je me suis fait beaucoup d’amis, des gens d’horizons ou d’endroits que je n’aurais jamais rencontrés autrement. »

Un autre événement de casse-tête de premier plan est organisé à Montréal ce week-end : la convention 2023 de la National Puzzlers’ League.

La convention annuelle, qui se déroule du 13 au 16 juillet, propose plusieurs jeux et compétitions, dont des mots croisés. C’est la première fois qu’il aura lieu au Canada depuis 2015, lorsque la convention s’est tenue à Vancouver. (Il devait se tenir à Toronto en 2020, mais cela a été annulé.)

Will Shortz, directeur du programme de la National Puzzlers’ League (NPL), a déclaré que les mots croisés peuvent être difficiles, mais que les résoudre offre un sentiment d’accomplissement.

« Vous devez vous mettre en valeur », a déclaré l’éditeur de mots croisés du New York Times. « Vous devez être prêt à relever un défi et vous devez être prêt à accepter l’échec. »

Changer avec le temps

Shortz a commencé sa carrière comme éditeur de mots croisés au New York Times en 1993. Il était le plus jeune éditeur de mots croisés à l’époque et souhaitait moderniser le vocabulaire et le sujet des mots croisés.

« Les indices n’étaient pas ludiques, les réponses n’étaient pas modernes. L’âge moyen des contributeurs était probablement dans les années 50 », a-t-il déclaré.

« J’ai senti que les mots croisés devraient plaire à tous ceux qui lisent le New York Times, et cela va des adolescents intelligents jusqu’aux personnes les plus âgées. »

L’une des façons dont il l’a fait était de publier plus de mots croisés d’adolescents. Selon Shortz, avant son embauche, seuls six adolescents ont vu leurs mots croisés publiés dans le Times. Mais depuis 1993, il en a publié près de 60.

« La moyenne d’âge des contributeurs est descendue à [the] 30s, et juste les indices, je pense, sont plus ludiques. Là [are] des références plus modernes », a-t-il déclaré. « Je pense que les énigmes sont objectivement meilleures. »

REGARDER : Rencontrez la plus jeune femme à avoir imprimé des mots croisés dans le Times : Elle est la plus jeune femme à avoir fait publier des mots croisés dans le New York Times | À travers et vers le bas Soleil Saint-Cyr est l’un des rares constructeurs de mots croisés noirs à soumettre des énigmes au New York Times. C’est aussi la plus jeune femme à le faire !

Krasnick a déclaré qu’il avait également remarqué une augmentation du nombre de jeunes participant à des compétitions de mots croisés. Il voit de plus en plus de jeunes participer à des compétitions de mots croisés, et les puzzles en ligne qu’ils ont créés comportent des indices plus modernes.

« Les choses qu’ils mettent dans les énigmes – en particulier les références culturelles ou les références musicales – seront des artistes plus modernes que je connais peut-être moins que les plus anciens », a-t-il déclaré.

Shortz a déclaré que le mouvement vers des références plus modernes dans le New York Times les mots croisés ont d’abord conduit à des plaintes selon lesquelles les énigmes étaient trop faciles, il a donc augmenté la difficulté.

Cela a conduit à des plaintes selon lesquelles ils étaient trop durs, cependant. Alors finalement, il a trouvé un « juste milieu » où les énigmes deviennent de plus en plus difficiles au fil de la semaine.

« Le lundi est un casse-tête facile et moyen, et il devient très difficile le vendredi et le samedi », a-t-il déclaré. « J’espère qu’au cours de la semaine, il y aura un puzzle parfait pour vous. »

Outil d’autonomisation

Au cours de ses 30 ans de carrière, Shortz a vu à quel point les mots croisés ont touché la vie des gens ordinaires.

Il se souvient avoir lu une histoire d’un résolveur de mots croisés passionné du Times qui était sur le point de subir une opération au cerveau. Pour déterminer si l’opération avait réussi, elle a résolu les mots croisés du Times immédiatement après l’intervention, se souvient-il.

Dans une autre histoire, une femme a demandé une copie préalable d’un mot croisé du dimanche à mettre dans le cercueil de sa défunte mère, qui adorait les énigmes.

« Nous avons envoyé cela à la fille par FedEx et cela a été mis dans le cercueil », a-t-il déclaré. « Maintenant, sa mère a le Mots croisés du New York Times avec elle pour toujours. »

Shortz a déclaré que des histoires comme celles-ci montrent l’attrait et l’autonomisation des mots croisés.

« La plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie quotidienne n’ont pas de bonnes solutions, et parfois ils n’ont pas de solutions du tout », a-t-il déclaré.

« Lorsque vous résolvez des mots croisés, un Sudoku ou un autre type de casse-tête, vous avez littéralement relevé le défi du début à la fin… Vous contrôlez le monde et c’est un sentiment formidable. »