Les mots choquants d’un adolescent après avoir perdu une jambe dans une attaque de requin alors que papa a frappé une bête

Une adolescente qui a perdu sa jambe dans une horrible attaque de requin a révélé le moment remarquable où elle a parlé de pardon.

Paige Winter, 19 ans, n’a été sauvée d’une mort imminente qu’après que son père a héroïquement frappé l’animal cinq fois dans le nez avant de la mettre en sécurité en juin 2019.

Paige Winter a perdu sa jambe et plusieurs doigts dans une attaque de requin en 2019 Crédit : GoFundMe

Elle n’a survécu qu’après que son père l’ait défendue héroïquement Crédit: Havelock Fire & Rescue Dept

La courageuse adolescente de Caroline du Nord s’est retrouvée avec des blessures qui ont changé sa vie alors que les chirurgiens ont été contraints de lui amputer la jambe gauche au-dessus du genou et de procéder à plusieurs interventions chirurgicales pour réparer ses mains après avoir été sauvage par un requin bouledogue alors qu’elle nageait. .

Elle se baignait dans les eaux du parc d’État de Fort Macon lorsque le prédateur a frappé et a été rapidement transportée à l’hôpital où elle a ensuite été photographiée en train de se remettre.

Mais deux ans plus tard, Paige, qui a failli mourir de ses blessures, a parlé pour la première fois du pardon qu’elle a montré aux espèces en voie de disparition qui, selon elle, sont « très cool ».

S’exprimant avant un documentaire de National Geographic Wild qui raconte l’histoire remarquable de la survie des adolescents, la jeune femme de 19 ans a révélé qu’elle faisait maintenant campagne pour sauver l’espèce.

« Les requins sont de bonnes personnes », a-t-elle déclaré au I.

« J’ai toujours été un écologiste, donc cela n’avait pas beaucoup de sens pour moi de simplement changer ce que je ressentais. Ils sont très mal compris.

« Je ne pense pas que je sois si spécial. Je pense que je ne suis qu’une nana, vivante. J’ai toujours été calme à propos de tout ça.

Mais maintenant, l’adolescent, qui vit avec des blessures qui ont changé sa vie, a décidé de pardonner au requin Crédits : gma

Avant un documentaire, elle dit qu’elle fait maintenant campagne pour sauver le requin et est même partie en expédition avec son père Crédit : ABC News

Le programme qui s’intitule Shark Attack Investigation: The Paige Winter story – qui sera diffusé pendant la saison annuelle du Sharkfest de la chaîne.

Cela aide la famille Winter à essayer de savoir s’il y avait une raison pour laquelle Paige a été ciblée.

Ils sont aidés dans leur recherche de réponses par l’écologiste marin Dr Mike Heithaus, qui étudie les interactions prédateur-proie à la Florida International University.

« Dans les films et à la télévision, vous avez cette idée des requins comme une machine à tuer, poursuivant les gens – qu’il y a une intention et qu’ils sont persistants », dit-il.

En fait, la plupart du temps, les requins ont peur de nous ou ne nous prêtent pas la moindre attention. « Nous ne correspondons pas du tout au profil du menu. »

Les requins bouledogues sont considérés comme l’un des requins les plus dangereux au monde en raison de leur tempérament agressif et de leur capacité à nager en eau salée et douce.

Mais, depuis 1970, leur population a chuté de 71%, tout comme les attaques de requins qui, selon Heithaus, sont « extrêmement petites ».

Qu’est-ce qu’un requin bouledogue ? Faits marquants Longueur– 7 à 13 pieds Poids – 200 à 600lbs Durée de vie moyenne – 16 ans Varier – 700 milles Territoire – Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Australie et Asie du Sud-Est Dents – 350 Force de morsure – 5 914 newtons

Pourtant, Paige – dont la biographie Instagram se lit comme suit: « Appâts pour requins » – a déclaré au média qu’elle pensait que le documentaire aiderait les gens à comprendre pourquoi elle avait décidé de pardonner au requin.

Elle a déclaré : « Même si de mauvaises choses peuvent arriver, cela ne rend pas les requins intrinsèquement mauvais – tout comme les gens »

L’adolescente a également révélé qu’elle était même devenue une super fan de requins – après avoir recouvert son mur de photos de requins et collecté des souvenirs inspirés de la marina.

Elle a déclaré: «J’ai un requin géant que j’ai acheté chez Walmart pour 40 dollars. J’ai une couverture de requin, des signes de requin sur les murs.

« J’ai une salière et poivrière où le sel est une jambe et le poivre est un requin. »

Paige, étudie maintenant la cosmétologie à l’université, prend des cours de conduite et reprend une vie normale.

Elle a conclu qu’elle était retournée à la mer une fois depuis l’attaque d’une expédition de requins avec son père, mais a plaisanté en disant qu’elle « préfère la piscine maintenant parce qu’elle est un peu plus réglementée ».