Les motos électriques inondent La Havane au milieu des pénuries de diesel

Cuba a été inondée ces dernières années de “motorinas”, comme on appelle les scooters électriques sur l’île, qui ont été promus par le gouvernement comme des alternatives efficaces au milieu des pénuries extrêmes d’essence et de diesel, et comme une solution aux problèmes de transport du pays.

LA HAVANE – Les jeunes vont et viennent sur leurs motos électriques sur cette autoroute à l’extérieur de la capitale cubaine où ils font des cascades et parlent de leurs deux-roues, qui seraient en grande partie silencieux s’il n’y avait pas la musique des haut-parleurs.

Les motos peuvent coûter entre 2 000 $ et 5 000 $. Beaucoup sont originaires de Chine et sont importés à Cuba via le Panama. Les responsables cubains affirment qu’une moto électrique fabriquée localement appelée “Minerva” est en cours de production dans un ancien entrepôt de fabrication de vélos à Villa Clara.

Les jeunes cyclistes s’organisent via les réseaux sociaux et passent des heures à discuter des avantages d’une batterie, où acheter des pneus ou trouver le meilleur atelier.

“Le carburant est une cause perdue, il faut le chercher et faire la queue, en ce moment avoir une moto électrique ici, c’est la vie même”, a déclaré Alejandro Vasallo, 23 ans.

Les conducteurs cubains font face à des pénuries de carburant, en particulier de diesel, qui est également utilisé pour alimenter les générateurs d’électricité qui alimentent le réseau électrique du pays, qui s’est effondré cet été. Les pénuries de pétrole ont été causées par les difficultés au Venezuela – un allié et fournisseur de l’île – et les sanctions américaines.

Les conducteurs de scooters électriques rechargent les batteries via des prises de courant normales et n’ont pas de chance lorsque l’alimentation tombe en panne.

Les autorités cubaines font la promotion des motos électriques comme économes en énergie et comme alternative à un système de transport public en proie à des pénuries de pièces pour réparer les bus en panne et à un manque de carburant.

“L’électricité sera toujours moins chère que le diesel et l’essence, et en plus, les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces que les moteurs à combustion, vous pouvez économiser jusqu’à 70% du coût du carburant”, Ramsés Montes Calzadilla, directeur de la stratégie du ministère de Énergie et Mines, a déclaré dans une interview au site d’information Cubadebate.