Les Motorola Moto G84, G54 Power et G54 font leurs débuts en Europe

Motorola vient de lancer le Moto G84, le Moto G54 et le Moto G54 Power sur le marché européen et ils présentent quelques rebondissements.

Motorola Moto G84

Le Moto G84 contient un écran OLED 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 30 W et une puce Snapdragon 695 de 6 nm avec 12 Go de RAM.

Le G84 dispose d’un appareil photo principal de 50 MP f/1,9 1/1,5″, d’une unité ultra-large à mise au point automatique de 8 MP et d’un selfie de 16 MP à l’avant.

Le Moto G84 est disponible en PANTONE Viva Magenta (couleur PANTONE de l’année 2023), ainsi qu’en Marshmallow Blue et Midnight Blue. C’est 299 € pour la configuration unique 12/256 Go et est disponible à partir d’aujourd’hui.

Motorola G54 et G54 Puissance

Le Moto G54 dispose d’un écran LCD 1080p de 6,5 pouces à l’avant, capable d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge de 15 W.

Le Moto G54 obtient un Dimensity 7020 de 6 nm avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Il y a un appareil photo principal de 50 MP, un jeu de tir macro de 2 MP et un selfie snapper de 16 MP.













Motorola G54

Le Motorola Moto G54 est en vente à partir d’aujourd’hui au prix de 179 €. Les utilisateurs ont le choix entre deux couleurs bleues, un gris foncé et une menthe.

Le Moto G54 Power est presque identique, mais ajoute une batterie plus grande de 6 000 mAh avec une charge de 30 W et un ultra-large de mise au point automatique de 8 MP au lieu de la macro de 2 MP.

Les Moto G54 et Moto G54 Power européens ont été précédemment annoncés respectivement en Chine et en Inde, où tous deux s’appelaient simplement Motorola Moto G54. Maintenant qu’ils ont atteint le même marché, un changement de marque de l’un d’entre eux était nécessaire pour les rendre plus faciles à distinguer.