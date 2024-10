Les Motor City Machine Guns remportent les titres par équipe de la WWE

Les Motor City Machine Guns sont les nouveaux champions par équipe de la WWE.

Alex Shelley et Chris Sabin ont battu Tama Tonga et Tonga Loa de The Bloodline lors de l’événement principal du WWE SmackDown de vendredi au Barclays Center de Brooklyn, New York, lors de leur troisième match de la promotion.

MCMG a battu DIY dans un match de prétendant numéro un vendredi à SmackDown, puis a été confronté à Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tonga et Loa de The Bloodline. Le directeur général de SmackDown, Nick Aldis, a ensuite signé un événement principal impromptu de match pour le titre par équipe pour le spectacle.

Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso sont tous intervenus au nom de MCMG pendant le combat pour annuler l’interférence de The Bloodline. Après un coup d’arbitre, c’est l’interférence de Jey qui a conduit MCMG à frapper Skull & Bones pour la victoire.

Lors de l’après-match, les Usos se sont réunis sous le regard de Roman Reigns depuis l’allée.

La victoire du titre de MCMG met un point d’exclamation sur l’une des carrières par équipe les plus mémorables de l’histoire de la lutte professionnelle, puisque Shelley et Sabin ont maintenant remporté l’or par équipe à la WWE, à la TNA, à la NJPW et à la ROH.

Notre rapport complet de SmackDown de vendredi est disponible ici.

