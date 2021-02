Les Moto G10 et G30 sont les premiers téléphones Moto G de 10e génération

L’année a peut-être changé, mais le flux de téléphones Moto G ne montre aucun signe de ralentissement, Motorola venant juste d’annoncer les nouveaux Moto G10 et Moto G30 abordables.

La marque et les suffixes utilisés sur les précédents téléphones Moto G – « Moto G Pro », « Moto G 5G Plus », « Moto G9 Power » – sont devenus quelque peu alambiqués ces dernières années et, en tant que tels, Motorola espère simplifier les choses avec cela, la dixième génération de téléphones Moto G, qui semblent tous adopter des chiffres à deux chiffres.

Motorola dit que, avec le changement dans son calendrier de sortie à quelque chose d’un rythme constant, cette nouvelle convention de dénomination à deux chiffres permet un positionnement plus transparent; avec le nombre plus élevé relatif à l’appareil le plus capable. C’est du moins le cas des deux premières entrées de la gamme Moto G de 10e génération.

Le Moto G10 et le Moto G30 arborent des conceptions presque identiques, centrées sur des écrans LCD IPS 6,5 pouces 20: 9 HD + «Max Vision» similaires, le G30 faisant monter la barre dans des domaines tels que l’appareil photo, les performances et le stockage.

Malgré des écrans similaires, le panneau du G30 offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz plus élevé (par rapport au 60 Hz du G10) et malgré des caméras similaires – avec la même technologie de capture à quatre pixels, un capteur ultra grand angle de 118 degrés, un capteur macro et un capteur de profondeur – le système du G10 est mené par un vivaneau de 48Mp, tandis que le G30 passe à une unité de 64Mp. Le vivaneau frontal de 13 Mp du G30 l’emporte également sur l’offre 8 Mp du G10.

Voici la fiche technique complète du Moto G10:

Écran LCD IPS HD + 20: 9 «Max Vision» 6,5 pouces

SoC Qualcomm Snapdragon 460

4 Go de RAM

Stockage de 64 Go (128 Go en Italie)

microSD extensible jusqu’à 512 Go

Caméras arrière: 48Mp quad-pixel principal 118 ° ultra large Macro Profondeur

Caméra frontale 8Mp

Android 11 avec My UX de Motorola

Touche Assistant Google dédiée

Capteur d’empreintes digitales arrière

Prise casque 3,5 mm

NFC

4G

Batterie 5000mAh

Chargeur rapide 10 W (inclus dans la boîte)

Couleurs: Aurora Grey, Sakura Pearl







Et voici comment le matériel du Moto G30 s’empile:

Écran LCD IPS HD + 20: 9 6,5 pouces 90 Hz « Max Vision »

SoC Qualcomm Snapdragon 662

4 Go ou 6 Go de RAM

Stockage de 128 Go

microSD extensible jusqu’à 512 Go

Caméras arrière: 64Mp quad-pixel principal 118 ° ultra large Macro Profondeur

Caméra frontale 13Mp

Android 11 avec My UX de Motorola

Touche Assistant Google dédiée

Capteur d’empreintes digitales arrière

Prise casque 3,5 mm

NFC

4G

Batterie 5000mAh

Chargeur rapide Turbo Power 20 W (inclus dans la boîte)

Couleurs: Dark Pearl, Pastel Sky

Comme le montrent les détails matériels ci-dessus, les deux téléphones sont dotés de commodités telles qu’une prise casque, un NFC et une clé Google Assistant dédiée, mais le G30 bénéficie d’un chipset plus puissant, deux fois plus de stockage (sur la plupart des marchés) et une charge plus rapide de 20 W.

Alors que les deux téléphones sont équipés du dernier Android 11 prêt à l’emploi, seul le G30 devrait recevoir une mise à jour logicielle majeure au cours de sa vie, Motorola apaisant plutôt les préoccupations en s’engageant à fournir de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour continues de ses appareils par ses services. en utilisant le Google Play Store.

Prix ​​et disponibilité des Moto G10 et Moto G30

Les Moto G10 et G30 seront disponibles à partir du 16 février en France et en Pologne, sur d’autres marchés européens et au Royaume-Uni à partir de la semaine suivante. Le Moto G10 est au prix de 149,99 € / 129 £, tandis que le Moto G30 commence à 179,99 € / 159 £.

Au Royaume-Uni, Amazon proposera exclusivement le SKU de RAM de 6 Go de capacité supérieure du Moto G30 pour 179 £ également.