Les Moto E22 bon marché débarquent en Inde

Après son lancement mondial en août, Motorola a dévoilé aujourd’hui les Moto E22 abordables pour le marché indien.

Le téléphone sera disponible le 22 octobre pour 8 999 INR (environ 109 $ ou 111 € au taux de change actuel). Il sera proposé en Arctic Blue et Eco Black via Flipkart.

Si vous vous demandez ce que vous obtenez pour ce prix, voici un récapitulatif des spécifications du combiné. Il est livré avec un écran tactile LCD de 6,5 pouces 720 x 1600 90 Hz, le SoC MediaTek Helio G37 à la barre, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge de 10 W.

Il fonctionne sous Android 12 et dispose d’une caméra arrière de 16 MP à côté d’un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que pour les selfies, il y a un tireur de 8 MP à l’avant. Un capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

