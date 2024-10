Les moteurs ioniques pourraient nous amener à la lentille gravitationnelle solaire en moins de 13 ans, suggère un article

Propulseur ionique. Crédit : NASA



Envoyer un objet à une autre étoile relève encore de la science-fiction. Mais certaines missions concrètes pourraient nous y aider, au moins à mi-chemin. Ces « missions précurseurs interstellaires » comprennent un voyage au point de la lentille gravitationnelle solaire à 550 UA du soleil, soit plus loin que n’importe quel objet artificiel ne l’a jamais été, y compris le Voyager.

Pour y parvenir, nous aurons besoin de nombreuses nouvelles technologies, et un article récent présenté au 75e Congrès astronautique international à Milan ce mois-ci examine l’une de ces technologies potentielles : les systèmes de propulsion électrique, également connus sous le nom de moteurs ioniques.

Le papier visait à évaluer quand une technologie d’entraînement ionique existante pourrait transporter une charge utile importante sur l’une des nombreuses trajectoires, y compris un voyage autour de Jupiter, une visite de Pluton et même une atteignant cette légendaire lentille gravitationnelle solaire. Pour ce faire, ils ont spécifié un lecteur ionique « idéal » avec des caractéristiques permettant des valeurs optimales pour certaines caractéristiques physiques du système.

La première de ces caractéristiques est la centrale électrique. Les propulseurs ioniques ont besoin d’une source d’énergie efficace s’ils veulent durer plus d’une décennie sous poussée. Le document définit un plan de puissance idéal pouvant produire 1 kW par kg de poids.

Ceci est actuellement bien hors du domaine du possible, les meilleures sources d'énergie pour propulseurs ioniques atteignant environ 10 W par kg et même les systèmes de propulsion électrique nucléaire produisant 100 W par kg. Certaines technologies potentiellement meilleures se profilent à l'horizon, mais rien de testé dans la littérature ne répondrait encore à cette exigence.











Fraser discute du concept de lentille gravitationnelle solaire avec le Dr Slava Turyshev

L’efficacité de la poussée est une autre considération pour cette mission idéalisée. Les auteurs, qui écrivent sous la bannière de l’Initiative for Interstellar Studies, un groupe à but non lucratif basé au Royaume-Uni, ont suggéré qu’une efficacité de poussée idéalisée est de 97 %. Cela améliorerait également considérablement les technologies existantes, dont l’efficacité moyenne est proche de 75 à 80 % pour les modèles fonctionnels.

Des améliorations supplémentaires pourraient augmenter ce nombre, comme des champs de confinement magnétique autour des parois du propulseur. Pourtant, à mesure que l’on se rapproche de cette fourchette de 97 %, il devient de plus en plus difficile de trouver des améliorations en termes d’efficacité.

La dernière caractéristique considérée par les auteurs était l’impulsion spécifique. Celui-ci présente la variabilité la plus complète concernant le potentiel théorique des trois systèmes. Leur valeur idéalisée de 34 000 à 76 000 secondes d’impulsion spécifique se situe bien dans les limites des valeurs potentielles de technologies plus spéculatives.

Le document mentionne que des valeurs d'impulsion spécifiques deux fois supérieures à la plage supérieure suggérée pourraient être possibles avec une sélection appropriée du propulseur et du propulseur. Ils soulignent également que le développement de ces technologies est bloqué, non pas parce que nous ne pouvons pas fabriquer des moteurs avec une meilleure impulsion spécifique, mais parce que nous ne pouvons pas encore produire de centrales électriques qui les prennent en charge. Ainsi, la résolution du problème des centrales électriques permettra de poursuivre le développement dans ce domaine.











Fraser discute des détails des moteurs ioniques et des raisons pour lesquelles ils sont si efficaces.

Supposons que les trois caractéristiques soient combinées dans un système de propulsion fonctionnel complet. Dans ce cas, les auteurs estiment qu’elle pourrait envoyer une charge utile de près de 18 000 kg à la lentille gravitationnelle solaire en seulement 13 ans, soit beaucoup plus rapidement que n’importe quelle mission précédente ne serait capable de le faire.

Mais cette optimisation est encore loin, et même si des missions sont prévues pour être déployées un jour sur le SGL, il reste encore beaucoup de temps avant leur lancement et encore plus longtemps avant qu’elles n’y arrivent. En attendant, les ingénieurs ont quelques problèmes supplémentaires à résoudre s’ils veulent optimiser le potentiel des propulseurs ioniques.

Plus d’informations :

Papier: Systèmes de propulsion électrique avancés avec des impulsions spécifiques optimales pour des missions rapides de précurseurs interstellaires

Fourni par Universe Today