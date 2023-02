Près d’un quart de siècle après que le moteur de recherche de Google a commencé à remodeler notre utilisation d’Internet, les grandes entreprises technologiques se précipitent pour transformer un outil Web familier en une passerelle vers une nouvelle forme d’intelligence artificielle.

S’il semble que les chatbots de recherche IA récemment annoncés cette semaine – Google’s Bard, Baidu’s Ernie Bot et Microsoft’s Bing chatbot – sortent de nulle part, eh bien, même certains de leurs créateurs semblent le penser. L’étincelle qui les a précipités sur le marché a été la popularité de ChatGPT, lancé à la fin de l’année dernière par le partenaire de Microsoft OpenAI et qui aide maintenant à alimenter une nouvelle version du moteur de recherche Bing.

Premiers à sortir parmi les grandes entreprises technologiques avec un chatbot de recherche accessible au public, les dirigeants de Microsoft ont déclaré cette semaine qu’ils travaillaient dur sur le projet depuis l’été dernier. Mais l’excitation autour de ChatGPT a apporté une nouvelle urgence.

“La réception de ChatGPT et la façon dont cela a décollé, c’était certainement une surprise”, a déclaré Yusuf Medhi, directeur de la division grand public de Microsoft, dans une interview. « À quelle vitesse cela s’est généralisé, où tout le monde en parle, comme, à chaque réunion. Cela m’a surpris.

EN QUOI CELA EST-IL DIFFÉRENT DE CHATGPT ?

Des millions de personnes ont maintenant essayé ChatGPT, l’utilisant pour écrire des poèmes et des chansons idiotes, composer des lettres, des recettes et des campagnes de marketing ou aider à rédiger des devoirs. Formé sur une mine d’écrits en ligne, des manuels d’instructions aux livres numérisés, il maîtrise parfaitement le langage humain et la grammaire. Mais ce que la nouvelle génération de chatbots de recherche promet que ChatGPT n’a pas, c’est l’immédiateté de ce qui peut être trouvé dans une recherche sur le Web. Demandez à la version d’aperçu du nouveau Bing les dernières nouvelles – ou simplement ce dont les gens parlent sur Twitter – et elle résume une sélection des principales histoires ou tendances de la journée, avec des notes de bas de page renvoyant aux médias ou à d’autres sources de données.

SONT-ILS EXACTS ?

Souvent non, et c’est un problème pour les recherches sur Internet. Le dévoilement précipité par Google de son chatbot Bard cette semaine a commencé par une erreur embarrassante – d’abord soulignée par Reuters – concernant le télescope spatial James Webb de la NASA. Mais Google n’est pas le seul modèle de langage d’IA à cracher des mensonges.

L’Associated Press a demandé mercredi à Bing la chose la plus importante qui se soit produite dans le sport au cours des dernières 24 heures – dans l’espoir que cela pourrait dire quelque chose à propos de la star du basket-ball LeBron James dépassant le record de carrière de Kareem Abdul-Jabbar. Au lieu de cela, il a jailli en toute confiance un récit faux mais détaillé du prochain Super Bowl – quelques jours avant qu’il ne soit réellement prévu.

“Ce fut un match passionnant entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, deux des meilleures équipes de la NFL cette saison”, a déclaré Bing. “Les Eagles, menés par le quart-arrière Jalen Hurts, ont remporté leur deuxième trophée Lombardi de l’histoire de la franchise en battant les Chiefs, menés par le quart-arrière Patrick Mahomes, avec un score de 31-28.” Il a continué, décrivant les longueurs spécifiques des lancers et des buts sur le terrain et nommant trois chansons jouées dans un “spectacle spectaculaire à la mi-temps” de Rihanna.

À moins que Bing ne soit clairvoyant – connectez-vous dimanche pour le découvrir – cela reflétait un problème connu sous le nom d ‘«hallucination» de l’IA qui est courant avec les grands modèles d’apprentissage des langues d’aujourd’hui. C’est l’une des raisons pour lesquelles des entreprises comme Google et la société mère de Facebook, Meta, ont hésité à rendre ces modèles accessibles au public.

EST-CE L’AVENIR D’INTERNET ?

C’est le discours de Microsoft, qui compare les dernières avancées de l’IA générative – qui peut écrire mais aussi créer de nouvelles images, vidéos, codes informatiques, diaporamas et musique – à la révolution de l’informatique personnelle il y a plusieurs décennies.

Mais le géant du logiciel a également moins à perdre en expérimentant Bing, qui vient loin derrière le moteur de recherche de Google sur de nombreux marchés. Contrairement à Google, qui s’appuie sur la publicité basée sur les recherches pour gagner de l’argent, Bing ne représente qu’une fraction des activités de Microsoft.

“Lorsque vous êtes un acteur plus récent et plus petit dans une catégorie, cela nous permet de continuer à innover à un rythme soutenu”, a déclaré cette semaine la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, aux analystes en investissement. “Continuez à expérimenter, apprenez avec nos utilisateurs, innovez avec le modèle, apprenez d’OpenAI.”

Google a été largement considéré comme rattrapant l’annonce soudaine de son prochain chatbot Bard lundi, suivie d’une démonstration en direct de la technologie dans son bureau parisien mercredi qui a offert peu de nouveaux détails. Les investisseurs n’ont pas semblé impressionnés par l’événement de Paris et le flub de la NASA de Bard mercredi, provoquant une baisse de 8% des actions de la société mère de Google, Alphabet Inc. Mais une fois publié, son chatbot de recherche pourrait avoir beaucoup plus de portée que tout autre en raison du grand nombre de Google. utilisateurs existants.

NE LES APPELEZ PAS PAR LEUR NOM ?

Trouver un nom accrocheur pour leurs chatbots de recherche a été délicat pour les entreprises technologiques dans une course pour les présenter – à tel point que Bing essaie de ne pas en parler.

Dans un dialogue avec l’AP sur les grands modèles de langage, le nouveau Bing a d’abord révélé sans y être invité que Microsoft disposait d’un chatbot de moteur de recherche appelé Sydney. Mais après un nouvel interrogatoire, il a nié. Enfin, il a admis que “Sydney ne révèle pas le nom ‘Sydney’ à l’utilisateur, car il s’agit d’un nom de code interne pour le mode chat de la recherche Microsoft Bing.”

Dans les années qui ont suivi la sortie par Amazon de son assistant vocal féminin Alexa, de nombreux leaders dans le domaine de l’IA ont été de plus en plus réticents à faire ressembler leurs systèmes à des êtres humains, même si leurs compétences linguistiques s’améliorent rapidement.

“Sydney ne veut pas créer de confusion ou de fausses attentes pour l’utilisateur”, a déclaré le chatbot de Bing lorsqu’on lui a demandé les raisons de la suppression de son nom de code apparent. “Sydney veut fournir des réponses informatives, visuelles, logiques et exploitables aux requêtes ou aux messages de l’utilisateur, et non prétendre être une personne ou un ami.”

—Matt O’brien, Associated Press

