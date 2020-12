COLUMBIA, SC (AP) – Les clubs de motards rugissent à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, chaque mois de mai pour des rallyes séparés d’une semaine, l’un principalement blanc, l’autre principalement noir. Chacun rapporte des millions de dollars, dépensés par des centaines de milliers de motards, et certains se lâchent inévitablement, avec des beuveries, de la nudité publique et des concours de bruit qui secouent les gratte-ciel du front de mer.

À 60 ans, Metris Batts dit qu’elle fait la fête de manière un peu plus responsable que beaucoup d’autres, mais elle roule toujours pour être vue à l’événement Black, naviguant sur sa Honda VTX gris argenté dans des bottes de cowboy aux couleurs vives et des jeans cloutés de strass.

Il y a un frisson à rouler vite, dit Batts, donc c’est exaspérant d’être coincé pendant des heures dans un détour à sens unique de 37 kilomètres. La police a érigé des barricades le long de Ocean Boulevard pendant les nuits de pointe de la Black Bike Week, officiellement connue sous le nom de Atlantic Beach Bikefest. Les motards blancs roulant quelques jours plus tôt pour la Harley Week chaque mois de mai sont traités différemment, disent les motards noirs.

«Si vous entrez dans une cage à bétail, vous ne pouvez pas sortir», a déclaré Batts. « Nous roulons pour la liberté. »

Les avocats des droits civils ont maintenant accusé la ville devant un tribunal fédéral de discrimination raciale en créant une expérience si désagréable que les visiteurs noirs finiront par partir. Dans ses plaidoiries la semaine dernière devant cinq jurés noirs et quatre blancs, un avocat de la NAACP a déclaré que Myrtle Beach pendant le Bikefest était «comme une ville sous la loi martiale», a rapporté le Sun News de Myrtle Beach.

Les avocats de la ville ont rétorqué que «différentes stratégies de contrôle de la circulation» s’appliquent à chaque festival et que la réponse de la police au Bikefest a été imposée pour empêcher la violence à la suite d’une série de fusillades et de vols il y a six ans.

Trois personnes ont été tuées et sept blessées ce week-end en 2014. Then-Gov. Nikki Haley a appelé à se débarrasser complètement de l’événement des Noirs, le qualifiant de «pollution de la Caroline du Sud».

Bikefest est né le long de plages historiquement séparées, où les motards blancs s’étaient rassemblés dès 1940 pour la Harley Week annuelle. Vers 1980, un club de motards noir local appelé Carolina Knight Riders a commencé à organiser une réunion de famille et d’amis à Atlantic Beach, un hameau juste au nord de Myrtle Beach connu sous le nom de «Black Pearl» pour sa réputation de paradis pour les amateurs de plage afro-américains. .

L’événement d’Atlantic Beach s’est rapidement étendu dans les villes voisines, y compris Myrtle Beach, où la plupart des 35 000 habitants sont blancs. Les organisateurs affirment que c’est le plus grand afflux annuel de visiteurs noirs dans la région et, comme Harley Week, il s’est développé bien au-delà de la capacité d’un groupe à le contrôler.

Myrtle Beach, qui a toujours du mal à promouvoir Grand Strand en Caroline du Sud en tant que destination haut de gamme pour les familles, a tenté de repousser les motards avec des exigences en matière de casque et des ordonnances sur le bruit, pour être traduite en justice par des motards blancs et noirs. La ville a également perdu contre la NAACP lorsqu’un juge fédéral a déclaré que son plan de circulation Bikefest du début des années 2000 était motivé par la race; celle-ci a contraint les coureurs à s’engager dans une circulation à sens unique sur 8 kilomètres.

Rencontrer des commerçants et des agents hostiles fait désormais partie de l’expérience Bikefest, ont déclaré des motards interrogés par l’Associated Press. La NAACP a poursuivi en justice des restaurants et un hôtel accusant de discrimination à l’égard des touristes afro-américains pendant l’événement, tout comme elle a contesté les autorités d’autres destinations touristiques où les visiteurs noirs disent avoir subi des violences policières.

«Si ma moto venait à manquer d’essence à Myrtle Beach, je la pousserais jusqu’à ce que je sorte des limites de la ville», a déclaré Lewis Clark, un motard à Rocky Mount, en Caroline du Nord, qui a aidé à organiser l’événement les années précédentes.

Les responsables de la ville de Myrtle Beach et de la Chambre de commerce ont refusé de parler du procès.

Jason Eastman, sociologue à la Coastal Carolina University, compare la Black Bike Week et la Harley Week à des événements comme le carnaval et les vacances de printemps, lorsque les visiteurs pensent que les normes sociales peuvent être renversées. Ce qui les sépare, c’est la manière dont les habitants ont répondu, a déclaré Eastman.

Il y a une dizaine d’années, il a fouillé 8 500 commentaires de lecteurs en ligne sur les semaines du vélo sur des articles de The Sun News.

Il a constaté que si le comportement des motards lors des événements est similaire, les commentateurs qualifient «les motards Harley, pour la plupart blancs, de réussir dans leurs études et leur carrière», tout en stéréotypant les motards noirs comme «des criminels sans emploi, sans instruction, immatures et sous-classe».

Les anciens de Bikefest désavouent souvent le surnom de «Black Bike Week», essayant de ramener l’événement à Atlantic Beach, où tout a commencé, soutenant les joints troués dans le mur et traînant dans le parking local des Hooters ou au Pavillon Carolina Knight Riders.

«C’est là que se déroule la vraie fête», a déclaré Batts. «C’est là que se trouve le vrai réseautage. C’est là que se trouvent les vraies relations. »

Le Bikefest de cette année – qui en était à sa 40e année – a été annulé à cause du COVID-19. Les Knight Riders prévoient déjà un événement en mai prochain pour compenser ce qu’ils ont manqué. «Nous l’appelons le 40 Plus One», a déclaré Aaron Cox, directeur commercial du club.

Michelle Liu est membre du corps de l’Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.