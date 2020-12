Des motards Harley Davidson vêtus de costumes de père Noël ont parcouru les rues du centre de Tokyo dimanche pour leur défilé annuel contre la maltraitance des enfants, affirmant que plus d’enfants étaient vulnérables en 2020 en raison de la coronavirus pandémie.

Le défilé, suivi d’une course de jouets pour donner des jouets aux enfants, est une tradition mondiale autour de la période de Noël. À Tokyo, l’événement est organisé par des membres du «Harley Santa Club», fondé en 2008.

Lors du défilé, les motards ont déclaré que l’événement de cette année signifiait plus, car plus d’enfants étaient vulnérables à la violence domestique pendant la coronavirus an.

« Surtout à cause du coronavirus pandémie cette année, je pense qu’il y a de nombreux cas de maltraitance d’enfants hors de vue », a déclaré Takashi Mine, directeur de l’événement.

« Il est très probable maintenant que les parents soulageront le stress de leurs enfants après avoir perdu leur emploi, donc je pense qu’en particulier pendant la pandémie, nous devons faire le défilé », a-t-il déclaré.

Le nombre de cas de maltraitance d’enfants au Japon par mois a augmenté de 20% entre janvier et mars par rapport à la même période l’année dernière, car davantage de familles ont passé du temps à la maison en raison de la pandémie, a rapporté le quotidien Asahi Shimbun.

Le nombre de cas de maltraitance d’enfants signalés a atteint un niveau record l’année dernière, selon le ministère de la Santé.

Normalement, des centaines de motocyclistes participent à la parade, mais à cause de coronavirus seulement environ 100 ont roulé cette année.

Pourtant, les pilotes ont fièrement rugi leurs moteurs pour apporter la joie de Noël aux enfants vivant dans des maisons pour enfants. Les cyclistes prévoient de visiter quatre maisons à Tokyo cette année pour faire don de jouets et de bonbons à environ 400 enfants.