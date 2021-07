Les morts les plus révoltantes de Fear Street: d’être découpé dans une trancheuse à pain à être déchiqueté par une hache

FEAR Street a attiré les fans d’horreur depuis la sortie du premier film plus tôt ce mois-ci, les deuxième et troisième suivant chaque semaine.

Les films suivent un groupe d’adolescents qui découvrent que des événements terrifiants qui se sont produits dans leur ville, Shadyside, Ohio, pourraient être liés.

3 Les films de Fear Street ont été remplis de morts sanglantes Crédit : © 2021 Netflix, Inc.

3 Fear Street Parts 1 et 2 ont vu le Skull Mask Killer éliminer des personnages dans un style horrible Crédit : © 2021 Netflix, Inc.

Pour aggraver les choses, ils se rendent compte qu’ils pourraient être les prochaines cibles.

Alors que le troisième film – Fear Street Part 3: 1666 – a été présenté en première sur le service de streaming aujourd’hui, nous avons examiné les décès les plus sanglants à ce jour.

Heather – Rue de la peur Partie 1: 1994

Heather est le premier personnage à être tué dans le premier film, car elle travaillait pendant les heures de fermeture du centre commercial.

La pauvre Heather est poursuivie par le Skull Mask Killer et poignardée à mort, faisant savoir aux fans que le film n’allait pas déranger en ce qui concerne la façon dont il a tué des personnages.

Kate – Rue de la peur Partie 1: 1994

Deena et ses amis attirent l’homme de main mort-vivant dans une épicerie vide dans le cadre de leur plan visant à libérer Sam des griffes de la sorcière Sarah Fier.

Cependant, Kate se retrouve coincée par Skull Mask Killer et malgré tous ses efforts, elle est maîtrisée et sa tête est poussée à travers une trancheuse à pain, dans l’une des morts les plus mémorables de la franchise.

Simon – Rue de la peur Partie 1 : 1994

Le pauvre Simon ne s’en sort pas beaucoup mieux, car quelques instants après avoir découvert le corps sans tête et ensanglanté de Kate suspendu à la trancheuse à pain, le Skull Mask Killer lui enfonce une hache dans la tête.

Joan – Rue de la peur Partie 2 : 1978

Le conseiller de Shadyside convoite Kurt de Sunnyvale et le couple a des relations sexuelles avant de sortir fumer une cigarette.

Malheureusement pour juin, Tommy arrive en son absence et lui fracasse une hache sur la poitrine et la mâchoire, la fendant en deux.

Il la laisse alors saigner.

Gary – Rue de la peur Partie 2 : 1978

Cindy et Sarah avaient échappé aux griffes de Tommy dans des tunnels souterrains avant d’atteindre une dépendance pour s’échapper.

Les filles ont besoin de Ziggy et Gary pour les tirer vers le haut d’une corde, mais Gary voit Tommy arriver, ce qui est encore une fois tragique lorsqu’il balance sa hache et le décapite.

Alice retombe sur la corde, emmenant avec elle le corps sans tête et ensanglanté de Gary.

Cindy – Rue de la peur Partie 2: 1978

Après avoir vu sa sœur Alice déjà abattue par Tommy et sa hache mortelle, Cindy essaie de sauver la vie de la malédiction que Sarah a placée mais en vain.

Alors qu’elle supplie Ziggy de partir, ils sont entourés par les chasseurs de Sarah avant que Tommy ne lui donne plusieurs coups de hache dans la poitrine.

La trilogie Fear Street est disponible sur Netflix maintenant

3 Le Skull Mask Killer et sa hache ont fait couler beaucoup de sang dans la trilogie Crédit : © 2021 Netflix, Inc.