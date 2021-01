Le temps passe vite!

Dans un article du jeudi 28 janvier, Kelly Ripa a partagé des photos de vacances en famille d’il y a 20 ans. L’un des doux clichés montrait son mari Mark Consuelos tenant un bébé souriant Lola Consuelos dans la piscine pendant qu’un autre montrait Kelly berçant leur fille jeune Michael Consuelos rayonnait à sa petite sœur. Aujourd’hui, Lola a 19 ans, Michael a 23 ans et leur frère Joaquin Consuelos a 17 ans.

«#tbt», le EN DIRECT avec Kelly et Ryan hébergez des images légendées de leur escapade. « 2001 Bébés avec leurs bébés. »

Les photos ont certainement rappelé de bons souvenirs au couple. « J’aime tellement ces photos !!! » la Riverdale a commenté l’acteur, ce à quoi sa femme a répondu: « Je souhaite que nous puissions remonter le temps pendant une minute. »

Pendant que leurs enfants ont grandi, Mark, 50 ans, est resté le même. Au sens propre. Comme l’a demandé un commentateur, « Soooo Mark ne vieillit tout simplement pas? » Et non, non, il ne le fait pas. Comme Kelly a répondu, « Non. C’est très irritant. »