Les monuments de Séoul s’illuminent pour célébrer les 10 ans de BTS

Les gratte-ciel, ponts et autres monuments de la capitale sud-coréenne seront illuminés en violet lundi alors que le pays commence à célébrer le 10e anniversaire du groupe de K-pop BTS, dont la popularité mondiale est une source de fierté nationale.

Les lumières serviront de toile de fond à divers événements axés sur les médias sociaux marquant les débuts en 2013 du groupe de sept membres, qui est maintenant en pause temporaire alors que ses chanteurs publient à tour de rôle du matériel solo tandis que les autres commencent à remplir leurs fonctions militaires obligatoires.

À partir de lundi soir, de nombreuses structures de Séoul, dont l’hôtel de ville, la Lotte World Tower de 123 étages, plusieurs ponts sur la rivière Han et le futuriste DDP – un dôme en aluminium et en béton conçu par Zaha Hadid et souvent utilisé pour les arts visuels – seront baignés de violet, une couleur associée à BTS, selon les responsables de la ville et la société de gestion du groupe, Hybe.

AMERICAN MUSIC AWARDS COURONNE LE GROUPE SUD-CORÉEN BTS ARTISTE DE L’ANNÉE

Des messages félicitant BTS ont été affichés sur des écrans numériques dans des bâtiments de Séoul, tandis que les autorités postales ont émis des timbres marquant l’anniversaire du groupe, qui seront disponibles dans les bureaux de poste à partir de mardi.

Les responsables de Séoul espèrent que les célébrations, qui se poursuivront pendant environ deux semaines, stimuleront le tourisme. La ville a désigné plus d’une douzaine de sites associés à BTS, y compris des endroits où le groupe a organisé des performances majeures ou tourné certaines de leurs vidéos célèbres.

Des feux d’artifice sont prévus dans un parc près de la rivière Han samedi soir, quelques heures après que l’un des chanteurs du BTS, RM, ait tenu une conférence en direct avec des fans qui sera diffusée en ligne.

Gagnant rapidement d’énormes adeptes en Asie après leurs débuts, la popularité de BTS s’est étendue à travers le monde avec leur mégahit de 2020 « Dynamite », la première chanson entièrement en anglais du groupe qui en a fait le premier acte de K-pop en tête du Billboard’s Hot 100. BTS a depuis joué dans des arènes à guichets fermés à travers le monde et a été invité à prendre la parole lors de réunions des Nations Unies, soutenu par une légion d’adeptes mondiaux qui se font appeler «l’armée».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les activités de BTS en tant que groupe complet sont actuellement suspendues alors que les artistes commencent à servir dans l’armée. Deux chanteurs de BTS – Jin et J-Hope – ont déjà commencé leur service obligatoire de 18 mois et d’autres membres doivent suivre dans les mois à venir, ce qui signifie probablement que le groupe se réunira à nouveau vers 2025.

En Corée du Sud, tous les hommes valides sont tenus de servir en uniforme de 18 à 21 mois dans le cadre d’un système destiné à dissuader l’agression de la Corée du Nord rivale.