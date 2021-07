Les monuments confédérés de Charlottesville devraient être retirés samedi

Les statues des généraux confédérés Robert E. Lee et Thomas « Stonewall » Jackson seront supprimées.

Le développement intervient plus de cinq ans après une campagne de suppression en 2016 axée sur la statue de Lee.

Un monument confédéré qui a contribué à déclencher un violent rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie, faisant un mort, devrait tomber samedi.

La ville de Charlottesville a déclaré dans un communiqué de presse que la statue du général Robert E. Lee et celle du général confédéré Thomas « Stonewall » Jackson seront retirées et stockées jusqu’à ce que le conseil municipal décide où les déplacer.

La ville a déclaré avoir contacté les musées, les sociétés historiques, le gouvernement et les champs de bataille militaires pour se renseigner sur leur intérêt à acquérir les statues et a reçu jusqu’à présent dix réponses – six hors de l’État et quatre dans l’État.

Les responsables de la ville ont prévu de mettre en place des clôtures autour de Market Street Park et de Court Square Park, et le public pourra voir les suppressions de zones désignées dans les parcs samedi, a indiqué le communiqué de presse.

La violence à Charlottesville a éclaté en 2017 après que des contre-manifestants se soient affrontés avec des nationalistes blancs et d’autres qui faisaient partie du rassemblement « Unite the Right ». Les groupes protestaient contre la décision de Charlottesville de retirer la statue de Lee.

Cet après-midi-là, un suprémaciste blanc auto-identifié a percuté sa voiture dans une foule de contre-manifestants, tuant Heather Heyer et blessant 19 autres personnes. En 2019, il a été condamné à la prison à vie plus 419 ans.

Suite:La Chambre adopte un projet de loi pour retirer les statues confédérées du Capitole