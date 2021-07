Les monuments confédérés de Charlottesville devraient être retirés samedi

Les statues des généraux confédérés Robert E. Lee et Thomas « Stonewall » Jackson seront démontées samedi et entreposées.

Le monument a contribué à déclencher un violent rassemblement de suprémacistes blancs en 2017 qui a fait un mort.

Plus de 90 monuments confédérés ont été démolis ou déplacés des espaces publics en 2020 à la suite du meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis.

Un monument confédéré qui a contribué à déclencher un violent rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie, faisant un mort, est tombé samedi.

Des dizaines de personnes se sont alignées sur le bloc et ont applaudi lorsque la statue en bronze du général confédéré Robert E. Lee a été hissée de son piédestal. Les rues étaient bloquées et il y avait une présence policière visible.

« Abattre cette statue est un petit pas de plus vers l’objectif d’aider Charlottesville, la Virginie et l’Amérique à lutter contre le péché de vouloir détruire les Noirs à des fins économiques », a déclaré le maire de Charlottesville Nikuyah Walker lors d’un discours avant que le monument supprimé.

La ville de Charlottesville a déclaré dans un communiqué de presse vendredi que la statue de Robert E. Lee et celle du général Thomas « Stonewall » Jackson seront retirées et stockées jusqu’à ce que le conseil municipal décide où les déplacer.

La ville a déclaré avoir contacté les musées, les sociétés historiques, le gouvernement et les champs de bataille militaires pour se renseigner sur leur intérêt à acquérir les statues et a reçu jusqu’à présent dix réponses – six hors de l’État et quatre dans l’État.

« Nous attendons ce jour depuis plus de quatre ans – depuis 100 ans, vraiment – ​​et cela fera du bien de voir ces monuments du racisme tomber », a déclaré Kristin Szakos, ancienne membre du conseil municipal de Charlottesville et militante communautaire. « Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire pour apporter une véritable équité raciale, mais c’est une étape importante. »

Statues confédérées :La Chambre adopte un projet de loi pour retirer les statues du Capitole

« L’Amérique d’abord » :En jurant fidélité à Trump, des groupes tentent d’introduire le nativisme dans le courant dominant

Les membres du conseil municipal ont voté pour le retrait de la statue de Lee en 2017. Plusieurs organisations ont poursuivi la ville pour empêcher le retrait, mais la Cour suprême de Virginie a statué en faveur de la ville.

En août 2017, des organisateurs de la suprématie blanche et des néonazis se sont réunis pour un rassemblement « Unite the Right » pour protester contre la décision de Charlottesville de retirer la statue de Lee. Cet après-midi-là, un suprémaciste blanc auto-identifié a percuté sa voiture dans une foule de contre-manifestants, tuant Heather Heyer, 32 ans, et en blessant 19 autres personnes.

En 2019, il a été condamné à la prison à vie plus 419 ans.

Malgré la bataille juridique qui a duré des années, Charlottesville a poussé le retrait des statues. En avril dernier, la Cour suprême de Virginie a rendu une décision finale en faveur de la ville, qui a voté mercredi l’affectation de fonds pour le déménagement.

Take ‘Em Down Cville, une coalition de militants pour la justice raciale, a applaudi la décision dans un communiqué vendredi.

« Il s’agit d’une étape importante dans le travail difficile et continu de Charlottesville pour démolir les structures restantes du racisme institutionnel qui sévit dans les systèmes et les pratiques de notre communauté », a déclaré la coalition. « Aujourd’hui, nous nous engageons à nouveau à créer une communauté qui renonce à cette cause, rejette la suprématie blanche et valorise la vie des Noirs. »

Statues confédérées :Près de 100 ont été supprimés en 2020, mais des centaines restent, selon de nouvelles données SPLC

‘Plus grand que la vie’:Des statues de George Floyd dévoilées pour marquer Juneteenth dans les villes américaines

La nouvelle intervient après que des manifestants ont renversé l’année dernière des statues de colonisateurs et de propriétaires d’esclaves à travers les États-Unis. Plus de 90 monuments confédérés ont été démolis ou déplacés des espaces publics en 2020 à la suite du meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis, et environ 700 restent aux données du Southern Poverty Law Center publiées plus tôt cette année.

Les statues de Christophe Colomb ont également fait l’objet d’un examen minutieux. Colomb a fait quatre expéditions dans les Caraïbes et en Amérique du Sud sur deux décennies, asservissant et décimant les populations locales et ouvrant les vannes de la colonisation européenne. Des responsables – et, dans certains cas, des manifestants – ont abattu plusieurs statues de Christophe Colomb ces derniers mois.

A leur place, de nombreuses villes et villages ont érigé de nouveaux monuments.

Le mois dernier, New York et Newark, New Jersey, ont érigé des statues de Floyd. Chicago a dévoilé un monument à la journaliste et militante des droits civiques Ida B. Wells. Et à San Francisco, un artiste a dévoilé une nouvelle œuvre publique sur l’ancien site d’une statue de Francis Scott Key, le propriétaire d’esclaves connu pour avoir écrit « The Star-Spangled Banner ».

Contribution : The Associated Press