Les monuments commémoratifs des fêtes des services funéraires perpétuent la tradition née de la pandémie – Shaw Local

SYCOMORE – Fidèle à une tradition née de la pandémie de COVID-19, Services funéraires et de crémation Olson tiendra sa troisième marche annuelle Luminaria le 27 novembre à la chapelle Olson Quiram à Sycamore.

La cérémonie d’allumage des bougies a lieu fin novembre afin d’aider les familles en deuil à se préparer pour les vacances et à “garder les bons souvenirs vivants”, a déclaré Clay Kloster, directeur d’Olson Funeral and Cremation Services.

“C’est une période très axée sur la famille avant les vacances, et lorsque vous perdez un être cher, vous savez, il est difficile de voir cette chaise vide assise là”, a déclaré Kloster.

La promenade Luminaria à la chapelle Olson Quiram à Sycamore aura lieu de 15 h 30 à 18 h le 27 novembre. Une exposition similaire au Nicholas Conservatory à Rockford aura lieu le 25 novembre.

Avant que la pandémie de COVID-19 ne ferme le monde au début de 2020, Olson Funeral and Cremation Services organisait un service intérieur aux chandelles pour les familles qui avaient organisé des funérailles par l’intermédiaire de l’entreprise au cours de l’année précédente.

“De toute évidence, pendant la pandémie, nous ne pouvions pas gérer une centaine de personnes dans le bâtiment, nous avons donc décidé d’y aller et nous avons eu une très bonne participation pendant ces années, nous avons donc décidé de continuer”, a déclaré Kloster.

Le grand public est invité à passer devant la chapelle pour voir les lanternes illuminées. L’événement, cependant, vise à donner aux familles du défunt l’occasion de pleurer avec d’autres membres de la communauté qui ont également perdu des êtres chers au cours de l’année écoulée.

Les noms et les photos de toutes les personnes qui ont eu des services avec Olson Funeral and Cremation Services au cours de la dernière année seront imprimés sur des sacs en papier et placés le long du trottoir de la rue Somonauk. Les familles pourront se rendre à la chapelle pour récupérer le luminaire de leur proche après l’événement.

Les luminarias, parfois appelés farolito, sont traditionnellement utilisés comme décorations de Noël et sont souvent vus au Nouveau-Mexique. Les services funéraires et de crémation Olson ont pris cette coutume et l’ont transformé en une nouvelle tradition.

“C’est quelque chose de les garder à l’esprit, de penser et d’esprit alors que vous vous préparez pour la saison des fêtes”, a déclaré Kloster.

Les services funéraires et de crémation d’Olson ont organisé des services commémoratifs à l’intérieur avant la pandémie. Après avoir pivoté vers le format extérieur en 2020, l’entreprise funéraire a reçu des commentaires positifs des familles et a choisi de faire avancer le format.

“La plupart des familles qui sont venues ont été très reconnaissantes de cela”, a déclaré Kloster.