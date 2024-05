Les montures Sean John de Diddy tirées des meilleures lentilles de contact et lunettes d’Amérique

America’s Best Contacts & Eyeglasses a interrompu les ventes des montures de la société Diddy, a appris TMZ… avec un représentant de la société confirmant également cette décision.

Les magasins ont reçu un message mardi pour retirer tous les Sean Johns des planches de cadre et les remplacer par des cadres à un prix approprié en sous-stock. Ils ont suspendu la vente des cadres et ont demandé aux magasins d’attendre de nouvelles instructions. On ne sait pas ce que l’entreprise envisage de faire avec la marchandise.