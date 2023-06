Les montres Samsung Galaxy reçoivent un avertissement de fréquence cardiaque irrégulière

Samsung a annoncé qu’il prépare une fonction de suivi de la fréquence cardiaque irrégulière qui fera ses débuts avec la prochaine série Galaxy Watch6 et atteindra également les modèles plus anciens. Il sera introduit via l’application Health Monitor de Samsung, qui est également utilisée pour les mesures ECG.

Et bien que cela ne soit pas confirmé, il semble que seuls les propriétaires de smartphones Samsung recevront des notifications en cas de fréquence cardiaque irrégulière, car l’application n’est disponible que pour les appareils Samsung. Il semble également que le suivi de la fréquence cardiaque irrégulière nécessitera l’activation d’un suivi continu de la fréquence cardiaque, ce qui semble assez raisonnable.

La fonctionnalité elle-même vise à identifier la fibrillation auriculaire (AFib), bien qu’elle ne soit pas destinée à diagnostiquer la maladie. Samsung insiste sur le fait qu’il ne remplace pas un médecin de la vie réelle et qu’il vise uniquement à faire la lumière sur le problème et à encourager l’utilisateur à consulter un professionnel de la santé pour des évaluations plus approfondies. La fonctionnalité vous aidera également à garder un œil sur la santé cardiaque entre les visites chez le médecin.

Plus de 70 pays ont approuvé l’application Health Monitor de Samsung et ses capacités ECG, mais la surveillance irrégulière de la fréquence cardiaque nécessitera une approbation régionale supplémentaire. Pour l’instant, seuls la Corée du Sud, les États-Unis, l’Argentine, l’Azerbaïdjan, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, la Géorgie, le Guatemala, Hong Kong, l’Indonésie, le Panama et les Émirats arabes unis ont approuvé la nouvelle fonctionnalité.

Via