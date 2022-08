Les montres Ravi Shastri correspondent à Mukesh Ambani, Sundar Pichai

L’ancien entraîneur-chef de l’équipe indienne, Ravi Shastri, a récemment regardé un match au Lord’s Cricket Ground avec le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, et le PDG de Google, Sundar Pichai. Il a partagé une photo d’eux trois ensemble et elle est devenue virale en un rien de temps. “En compagnie auguste de deux personnes qui aiment leur cricket @HomeOfCricket – M. Mukesh Ambani et M. @sundarpichai à @thehundred @SkyCricket”, a-t-il écrit dans la légende.

Shastri commente actuellement la compétition Sky Sports for The Hundred 2022.

L’England Cricket Board (ECB) est de retour avec la deuxième saison du nouveau format de cricket, The Hundred 2022. La saison inaugurale de The Hundred a été un grand succès l’année dernière. The Hundred s’inspire de la très populaire Indian Premier League (IPL).

Cependant, la compétition diffère du cricket T20 car elle stipule 100 balles par manche. La compétition a été présentée comme la propre ligue de franchise d’ECB et a enregistré d’énormes foules et un nombre de téléspectateurs lors de sa saison inaugurale.

The Hundred présente des spécialistes du cricket en séries limitées comme Kieron Pollard, Dwayne Bravo, David Miller, Andre Russell et Adam Zampa. Les champions en titre, les Southern Braves, ont affronté Welsh Fire lors du premier match de la saison le 3 août.

Ravi Shastri a récemment donné son avis sur ses choix de stimulateur indien pour la prochaine Coupe du monde T20.

Avant le quatrième T20I contre les Antilles, Shastri était en conversation avec Fan Code et a admis qu’il aurait choisi Arshdeep Singh dans l’équipe pour son bowling varié et qu’il rejoindrait Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar et Mohammed Shami dans l’attaque du rythme.

En parlant de Singh, Shastri a déclaré: «Je pense que c’est très proche parce que l’Inde a besoin de variété. Et en Australie, les bras gauches font normalement du bon travail. Il y a du rebond et l’angle qu’il crée. Il sera un fleuret idéal face à l’attaque indienne. Il devrait avoir Bhuvi, Jasprit, Shami, puis si vous le mettez dans le mélange et tout ce que vous savez peut-être, il pourrait jouer dans l’un des jeux si l’occasion se présente.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici