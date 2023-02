Les montres intelligentes 5G pourraient être lancées l’année prochaine avec le nouveau modem de Qualcomm

Les réseaux 5G ont fourni des vitesses et une bande passante rapides aux smartphones pendant des années, mais pas aux appareils portables. Cela devrait changer l’année prochaine, car un nouveau modem Qualcomm permettra de connecter votre smartwatch ou d’autres appareils portables aux réseaux mobiles 5G de nouvelle génération.

Qualcomm a dévoilé mercredi son chipset de modem Snapdragon X35, qui connectera les appareils portables aux réseaux 5G, remplaçant les anciens modems qui reliaient les gadgets à la 4G LTE plus lente. Les appareils auront des vitesses de connexion aussi rapides ou plus rapides tout en consommant moins d’énergie, ce qui aidera les concepteurs à connecter des appareils – des appareils portables aux lunettes de réalité mixte – à la 5G.

Qualcomm n’a confirmé aucun produit qui utilisera le X35, mais a déclaré que le premier ensemble d’appareils à l’utiliser arrivera dans la première moitié de 2024. Certains d’entre eux peuvent être des produits de consommation comme les smartwatches tandis que d’autres pourraient être à usage commercial comme en haute- fin des wearables médicaux ou des capteurs industriels. Le X35 pourrait même se retrouver dans des ordinateurs portables bas de gamme comme les Chromebooks pour se connecter aux réseaux 5G.

“Ces applications nécessitent des facteurs de forme extrêmement petits, une efficacité énergétique très élevée et une simplicité de conception afin que [device manufacturers] peut réellement adapter le produit à ces facteurs de forme », a déclaré le directeur principal de l’ingénierie de Qualcomm, Guatam Sheoran, lors d’un briefing.

Ce modem arrivera probablement dans les appareils portables et IoT de niveau intermédiaire plutôt que dans les téléphones haut de gamme. Il n’est pas aussi puissant que, par exemple, le modem X70 inclus dans les derniers téléphones Samsung S23, qui est capable de vitesses de téléchargement multi-gigabit. Au lieu de cela, le X35 a une vitesse de téléchargement maximale de 220 Mbps, ce qui est encore plus que suffisant pour gérer les besoins des appareils portables et IoT, et offre les avantages 5G d’une plage de fréquences plus large et d’une latence plus faible, a déclaré Qualcomm. Cela convient aux appareils à prix modéré qui n’ont pas besoin d’une connectivité de haut niveau, ce que Qualcomm appelle 5G NR-Light ou capacité réduite (RedCap).

Au-delà de la vitesse, les appareils équipés du modem au format plus petit de Qualcomm bénéficieront de la bande passante étendue de la 5G par rapport à la 4G LTE. Le X35 se connecte à de nombreuses fréquences 5G à bande médiane du spectre dans la bande C, CBRS, 3,5 GHz et 4,9 GHz, qui offrent des vitesses de téléchargement plus rapides que la 5G bas de gamme mais une plus grande zone de couverture que l’onde millimétrique ultra-rapide. Le X35 peut également se rabattre sur la 4G LTE si la connectivité 5G devient inégale.