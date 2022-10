Les montres Fossil Gen 6 commencent à recevoir Wear OS 3

Fossil a annoncé vendredi dernier une édition Wellness de sa smartwatch Gen 6 avec Wear OS 3 prêt à l’emploi. Aujourd’hui, tous les autres appareils Fossil Gen 6 reçoivent une mise à jour.

Le nouveau package est livré avec un suivi amélioré de la santé et de la forme physique, une interface améliorée et il existe enfin un lien entre le portable Fossil et l’application Fossil.









Fossil Gen 6 obtient Wear OS 3

L’arrivée de la mise à jour d’aujourd’hui arrive juste à temps, tenant la promesse de Fossil selon laquelle les montres Gen 6 passeront à Wear OS 3. L’écran du portable est désormais doté d’une meilleure lisibilité, grâce aux éléments de la conception Material You de Google.

Appuyez sur le bouton du haut pour ouvrir une liste de toutes les applications récentes, tandis que la pression prolongée démarre l’assistant vocal. L’ombre des paramètres rapides est également améliorée avec plus d’options et un nouveau look, ainsi qu’une bascule entre les modes de batterie – Quotidien ou Étendu.





L’application Fossil était déjà une chose, mais pour une raison quelconque, la société a jusqu’à présent autorisé les appareils Gen 6 à se connecter uniquement à l’application Wear OS. Maintenant que cela a changé, toutes les personnalisations peuvent être effectuées dans l’application native et la prise en charge de l’application Google n’est pas modifiée – l’utilisateur a le choix de choisir l’application par défaut.

La source | Via 1 • Via 2