Les montres connectées pourraient-elles résoudre la crise de la santé mentale ?

Non seulement cela, mais les appareils portables pourraient autonomiser les gens en leur fournissant des informations précieuses sur leur propre santé mentale, déclare Zahi Fayad, PhD, un autre auteur de l’étude et directeur de l’Institut d’ingénierie biomédicale et d’imagerie de l’Icahn School of Medicine au Mont Sinaï. « En mesurant le bien-être mental », a-t-il déclaré, « la montre peut informer l’utilisateur de consulter un expert, fournir des liens vers des ressources et/ou utiliser des outils de gestion de la santé mentale en ligne ou basés sur la montre ».

Ce que l’étude a montré

Les chercheurs ont analysé les données de smartwatch de 329 personnes sur 14 jours et ont comparé ces données à des mesures standard de résilience, d’optimisme et de soutien émotionnel (le soutien que l’on a de ses liens sociaux). Ces facteurs sont liés au bien-être psychologique, à l’amélioration de l’humeur et à la réduction de la dépression, note l’étude.

En utilisant un type d’intelligence artificielle appelé apprentissage automatique, les chercheurs ont pu évaluer la résilience et le bien-être d’une personne en fonction de la variabilité de sa fréquence cardiaque, les petites différences de temps entre chaque battement de cœur.

La résilience vous aide à vous ajuster et à vous adapter au changement, en particulier dans les situations stressantes, a déclaré Hirten. C’est crucial pour la gestion du stress, une partie importante de la santé mentale.