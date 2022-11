Les montres connectées ne sont plus excitantes. C’est une bonne chose

Montres connectées peut surveiller les séances d’entraînement, vous dire quand il est temps d’aller au lit, déverrouiller les portes et passer des appels téléphoniques. Le fait qu’un petit appareil posé sur votre poignet puisse faire toutes ces choses devrait être excitant, n’est-ce pas ? Mauvais.

Pour le dire franchement, les montres connectées sont ennuyeuses. Et ce n’est pas une critique; c’est en fait le contraire. Maintenant que les montres connectées existent depuis près d’une décennie, des entreprises comme Apple, Samsung et Google ont une bien meilleure compréhension de leur rôle dans nos vies. Ce sentiment se reflète également dans les données sur les ventes. Les livraisons mondiales de montres connectées ont augmenté de 13 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2022, Recherche de contrepoint. Environ un Américain sur cinq utilise désormais un tracker de fitness ou une smartwatch, selon un Enquête Pew Research réalisée en juin 2019.

Les montres intelligentes d’aujourd’hui sont plus intentionnelles et utiles que leurs prédécesseurs d’il y a environ six ans. Mais de tels progrès signifient également que les mises à niveau annuelles ne sont plus aussi significatives qu’auparavant. J’en ai fait l’expérience en passant du Apple Watch série 7 au Série 8. Outre la capacité de la série 8 à collecter des données de température sur mon poignet pendant la nuit (ce que je n’ai pas encore trouvé utile), il y a peu de choses qui séparent la nouvelle smartwatch d’Apple du modèle de l’année dernière. Et ce n’est pas seulement Apple ; on peut en dire autant de Samsung et de Google.

Les nouvelles montres connectées en 2022 sont des raffinements, pas des révolutions

Scott Stein/Crumpe



De nombreuses nouvelles montres intelligentes lancées en 2022 ressemblaient à des mises à niveau incrémentielles. Alors que des marques comme Apple, Samsung et Fitbit ont introduit de nouveaux capteurs, la direction générale et le but de ces appareils restent les mêmes que leurs prédécesseurs.

Prendre le Fitbit Sense 2, par exemple, qui est une montre intelligente axée sur la santé qui comprend un nouveau capteur de réponse corporelle pour rechercher passivement les signes de stress tout au long de la journée. C’est un pas en avant par rapport à l’original Sens, qui ne peut effectuer que des analyses à la demande. Mais le cas d’utilisation derrière la technologie est finalement le même : pour vous aider à comprendre quand vous pourriez être stressé. La différence est que Fitbit a trouvé un moyen plus efficace d’atteindre cet objectif avec le Sense 2.

La Galaxy Watch 5 de Samsung, lancée en août, dispose d’une batterie plus grande, d’un écran en cristal de saphir plus résistant et d’un nouveau capteur de température cutanée qui ne fait pas encore grand-chose. Mais ce sont les différences majeures qui le séparent de la Galaxy Watch 4. Samsung a également présenté le Galaxy Montre 5 Proqui a une batterie encore plus grande, un design en titane et quelques fonctionnalités supplémentaires adaptées aux amateurs de plein air, mais offre par ailleurs une expérience très similaire.

Dans l’ensemble, les Galaxy Watch 5 et 5 Pro ressemblent à des versions légèrement plus avancées de la Galaxy Watch 4 plutôt qu’à des pas de géant en avant. Comme ma collègue Lexy Savvides l’a écrit dans sa critique, la Galaxy Watch 5 “n’innove pas dans le monde des smartwatches”. Au lieu de cela, il réitère la place de la Galaxy Watch en tant que montre intelligente Android complète qui offre un équilibre entre le suivi de la santé, la surveillance de l’exercice et les fonctionnalités orientées smartphone.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Le cas est le même pour le Apple Watch Série 8. Le nouveau capteur de température est la plus grande mise à niveau de la série 8, bien que son objectif semble limité pour le moment. Puisqu’ils ont tous deux des capteurs de température, la série 8 et l’Apple Watch Ultra peuvent fournir des estimations rétrospectives de l’ovulation, ce qui pourrait être utile pour la planification familiale ou le suivi du bien-être général. Mais la mesure de la température du poignet pendant la nuit de l’Apple Watch semble ajouter peu d’autre valeur pour le moment. Il ne semble pas être intégré à d’autres informations sur la santé, et il appartient en grande partie au porteur de donner un sens au graphique de température qui apparaît dans l’application Santé d’Apple.

L’ajout le plus pratique à la nouvelle gamme de montres intelligentes d’Apple pourrait être leur capacité à détecter les accidents de voiture grâce à des capteurs et des algorithmes améliorés. Mais même la détection des accidents de voiture, ainsi que le capteur de température, cimentent la valeur de l’Apple Watch en tant que dispositif de santé et de sécurité, soulignant la direction prise par Apple au cours des dernières années.

La Montre Pixel et Apple Watch Ultra peut être les deux exceptions. Ils sont vraiment excitants car ils représentent un nouveau territoire pour Google et Apple. Pourtant, même ces montres n’apportent rien d’entièrement nouveau au paysage de la smartwatch en général. Au lieu de cela, ils comblent les lacunes qui existaient auparavant dans les gammes de Google et d’Apple. La Pixel Watch, par exemple, est la première véritable montre intelligente grand public de Google et la meilleure alternative Android à l’Apple Watch. L’Apple Watch Ultra, avec sa conception robuste, à double fréquence GPS et sirène intégrée, est censée être une montre de fitness haut de gamme qui pourrait rivaliser avec Garmin et Casio.

Comment les montres connectées ont progressé

Pour comprendre pourquoi les nouvelles versions de smartwatch ne se sentent pas aussi importantes qu’elles l’étaient autrefois, il est important de considérer le chemin parcouru par l’industrie. L’espace smartwatch avait l’air très différent dans la période 2014-16.

Les mises à niveau d’une année sur l’autre semblaient plus importantes car les premières montres intelligentes présentaient des lacunes fondamentales. Les fonctionnalités considérées comme standard sur de nombreuses montres aujourd’hui, comme le GPS intégré, la connectivité cellulaire en option et les moniteurs de fréquence cardiaque, n’étaient pas toujours acquises. L’Apple Watch Series 3 de l’ère 2017, par exemple, a été la première Apple Watch à offrir une connectivité cellulaire, ce qui donne vraiment l’impression qu’elle pourrait vous détacher de votre téléphone. La version originale de la smartwatch Gear S2 de Samsung, lancée en 2015, n’avait même pas de haut-parleur ni de GPS intégré. Et la LG G Watch de 2014 n’avait pas de capteur de fréquence cardiaque.

Il a également fallu des années à Google et Apple pour affiner leur logiciel pour les smartwatches. C’est particulièrement vrai pour Google, qui n’a remanié son système d’exploitation de smartwatch que l’année dernière en partenariat avec Samsung après des années de stagnation. La première Apple Watch ne chargeait pas non plus les applications aussi rapidement qu’elles auraient dû. Regardez les critiques de Crumpe sur les premières montres intelligentes de Samsung, Apple, LG et Motorola, et vous remarquerez que le logiciel est une critique courante.

En plus de cela, les conceptions de smartwatch étaient plus maladroites et moins attrayantes à l’époque. (Galaxy Gear et Fitbit Surge, je vous regarde !) Croyez-le ou non, ces montres intelligentes plus anciennes avaient un prix similaire à celui des modèles largement améliorés disponibles aujourd’hui, ce qui rendait difficile de recommander leur achat à l’époque.

Où allons-nous à partir d’ici?

Lexy Savvides / Crumpe



Bon nombre des problèmes qui affligeaient les premières montres intelligentes ont été résolus, ce qui soulève la question de savoir où l’industrie ira ensuite. Les entreprises à l’origine de ces montres connectées sont les seules à pouvoir répondre à cette question. Mais j’aimerais voir Apple, Google, Samsung et d’autres fabricants de smartwatch développer davantage de fonctionnalités qui utilisent les puissants nouveaux capteurs de leurs appareils.

Le capteur de température de l’Apple Watch Series 8 est un exemple évident d’un nouveau capteur qui a besoin de plus de fonctionnalités pour libérer tout son potentiel. Comme je l’ai écrit dans le passé, j’espère voir Apple intégrer ces informations sur la température dans d’autres types de lectures, similaires à ce que le fabricant d’appareils Oura a fait avec son “score de préparation”. Et si l’Apple Watch pouvait se synchroniser avec les appareils HomeKit pour vous aider à comprendre si la température de votre pièce a un impact sur votre sommeil ? Il existe de nombreuses voies possibles qu’Apple pourrait emprunter pour que sa technologie de détection de température ressemble à une plus grande partie de l’expérience Apple Watch.

Il existe de nombreuses autres façons dont les montres intelligentes pourraient s’améliorer. Par exemple, l’expérience de configuration est encore largement liée à votre téléphone. Changer cela pourrait rendre les montres intelligentes encore plus précieuses en tant qu’appareils indépendants, à la suite d’autres améliorations récentes telles que la possibilité d’accéder aux magasins d’applications directement depuis votre poignet. Et bien sûr, la durée de vie de la batterie pourrait également être meilleure.

Alors que les mises à niveau générationnelles commencent à sembler plus banales, les logiciels commencent à combler cette lacune. Nous le voyons déjà aujourd’hui sur l’Apple Watch avec de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de surveiller les phases de sommeil et de nouvelles statistiques d’exercice pour les coureurs via la mise à jour du logiciel WatchOS 9 lancée en septembre. Google adopte une approche similaire avec la Pixel Watch et les dernières smartwatches de Fitbit. La fonction d’analyse approfondie du sommeil de Fitbit vient d’être lancée pour la Pixel Watch, tandis que Google apporte ses applications Maps et Wallet aux Sense 2 et Versa 4.

Ces fonctionnalités logicielles sont sans doute tout aussi importantes que les mises à niveau matérielles que nous avons vues au cours de la dernière année, sinon plus. Mais cela ne signifie pas que les montres intelligentes deviennent ennuyeuses au sens traditionnel du terme. C’est plutôt un signe de progrès.