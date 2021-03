L’Apple Watch originale a été lancée avec une variante en or 18 carats appelée Apple Watch Edition qui a commencé à 8000 £ / 10000 $ en 2015, positionnée comme Apple Watch pour ceux qui aiment les choses les plus premium de la vie. Il a été vu sur les poignets de célébrités telles que Beyonce et Drake, renforçant sa place en tant qu’article de haute couture pour les super-riches et les célèbres.

Mais le problème le plus accablant des montres intelligentes de luxe est qu’elles n’ont tout simplement pas de valeur comme une montre traditionnelle. Les montres mécaniques de luxe de marques comme Montblanc et Rolex peuvent être considérées comme un investissement ainsi qu’un accessoire de haute couture, conservant souvent leur valeur sinon augmentant avec le temps, mais ce n’est pas le cas des montres intelligentes, qui, en raison de l’évolution rapide nature de la technologie, deviennent rapidement obsolètes et même non pris en charge par les fabricants, les rendant inutiles.

Les mondes de la technologie et de la mode fusionnent en un avec l’introduction de la technologie portable – même Ray-Ban a publié une paire de lunettes de soleil avec des haut-parleurs conducteurs osseux intégrés – mais l’un des plus grands domaines de croissance a été l’humble smartwatch. Offrant une combinaison de nouveau et d’ancien, la technologie est extrêmement populaire en 2021 et, sans surprise, les fabricants de montres-bracelets traditionnels cherchent à tirer profit de l’intérêt.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy