L’entrepreneur du comté d’Orange, Joe Kiani, vient de remporter une victoire éclatante dans sa bataille judiciaire qui dure depuis des années contre l’une des entreprises les plus puissantes au monde. Et en conséquence, l’un des produits phares d’Apple pourrait être interdit d’importation aux États-Unis.

J’ai récemment détaillé le combat juridique David contre Goliath de Kiani contre Apple, qui, selon Kiani, a violé les brevets détenus par sa société, le fabricant de dispositifs médicaux basé à Irvine, Masimo.

Il s’avère que la Commission du commerce international des États-Unis est d’accord. Il s’est juste rangé du côté de Kiani, rendre une décision que l’Apple Watch contient une technologie qui viole les brevets de Masimo, et l’émission d’une ordonnance d’exclusion qui, si elle est maintenue, entraînerait l’interdiction de l’importation des appareils aux États-Unis à moins que la technologie contrefaite ne soit supprimée.

La décision confirme un premier constat en janvier qui a déterminé qu’Apple avait enfreint la technologie d’oxymétrie de pouls de Masimo, qui permet aux utilisateurs de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. Plus tôt cette année, un procès fédéral distinct visant à déterminer si Apple avait profité des secrets commerciaux volés à Masimo, à hauteur de 1,85 milliard de dollars, s’est terminé par un jury sans majorité.

La décision de l’ITC sera désormais soumise à une période d’examen présidentiel de 60 jours au cours de laquelle le président Biden a le pouvoir d’opposer son veto à la décision. (De tels veto sont rares, mais Apple, actuellement l’entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière, dispose d’un plus grand pouvoir de lobbying que le pétitionnaire typique.) La décision peut également faire l’objet d’un appel, et Apple a signalé son intention de le faire.

Ces dernières années, la lutte juridique âprement disputée a contrarié Apple et mis à rude épreuve Masimo, beaucoup plus petit. Pour le fondateur Kiani, le combat ne se limitait pas à protéger la technologie brevetée de Masimo : il s’agissait de tenir tête aux géants de la technologie qui utilisent leur pouvoir pour exclure de petits concurrents comme lui.

« La décision rendue aujourd’hui par l’USITC envoie un message puissant selon lequel même la plus grande entreprise du monde n’est pas au-dessus des lois », a déclaré Kiani dans un communiqué. “Cette décision importante constitue une solide validation de nos efforts pour tenir Apple pour responsable du détournement illégal de notre technologie brevetée.”

Kiani a affirmé dans des documents juridiques qu’Apple avait contacté Masimo pour la première fois il y a plus de dix ans, lançant l’idée d’un partenariat et potentiellement d’une acquisition. Au lieu de cela, dit-il, le géant de la technologie a lancé une campagne visant à embaucher ses meilleurs talents et à piller la propriété intellectuelle de son entreprise. Il estime avoir dépensé 60 millions de dollars en frais juridiques pour mener une lutte que peu d’autres sont prêts à entreprendre contre les géants de la technologie.

Pour Kiani, la décision de l’ITC est une justification.

« L’injonction est le meilleur répulsif contre les contrevenants à la propriété intellectuelle et elle est fondamentale pour les droits des brevets », m’a dit Kiani.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Apple a déclaré : « Masimo a tenté à tort d’utiliser l’ITC pour priver des millions de consommateurs américains d’un produit potentiellement vital, tout en ouvrant la voie à leur propre montre qui copie Apple. Même si la décision d’aujourd’hui n’a pas d’impact immédiat sur la vente de l’Apple Watch, nous pensons qu’elle devrait être annulée et poursuivrons nos efforts pour faire appel.

Quelques semaines avant que la décision ne soit rendue, Kiani avait clairement indiqué ce qu’il espérait voir du résultat.

«Je veux que cela les blesse tellement – ​​ils ne se soucient pas de l’argent», m’a-t-il dit. « Je veux qu’Apple change ses habitudes et se comporte de manière morale et éthique. Ils peuvent utiliser leur pouvoir pour rendre le monde meilleur.

Il aurait souhaité qu’Apple cesse d’essayer d’écraser ses concurrents plus petits, laissant ainsi plus de place à l’innovation en dehors des oligopoles de la Silicon Valley.

La décision de l’ITC offre une lueur d’espoir quant à la possibilité d’un tel avenir.