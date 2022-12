Les Montréalais demandent des changements en matière de sécurité routière après la mort d’une fillette ukrainienne de 7 ans dans un délit de fuite

Le délit de fuite mortel qui a causé la mort de Maria Legenkovska, sept ans, alors qu’elle se rendait à l’école le matin, mardi, s’est produit juste devant la maison de Nathalie Turenne.

Turenne dit qu’elle et plusieurs de ses voisins ont toujours su que le coin de Rouen et Parthenais dans l’arrondissement Ville-Marie de Montréal était problématique.

Les voitures descendent une pente raide avant d’arriver au panneau d’arrêt à cette intersection, située en zone scolaire.

“C’est une nouvelle très triste mais aussi très frustrante car nous demandons des changements depuis des années. Nous savions que quelque chose allait se passer”, a déclaré Turenne.

“Ma fille… elle a traversé cette rue tous les jours, deux fois par jour, pendant 10 ans. Elle avait le même âge que cette petite fille quand elle a commencé à marcher seule pour aller à l’école.”

Maria Legenkovska, une réfugiée ukrainienne de sept ans, est décédée mardi après avoir été percutée par un automobiliste. (Soumis par Volodymyr Kouchnir)

Vendredi matin, Turenne et des dizaines d’autres parents et enfants ont participé à une marche au milieu de fortes chutes de neige pour honorer la jeune victime, qui avait récemment déménagé à Montréal après avoir fui la guerre en Ukraine avec sa mère et ses frères et sœurs.

Les personnes qui ont défilé ont appelé la ville à renforcer les mesures de sécurité routière et à rendre les zones scolaires plus sûres. Ils ont brandi des pancartes peintes à la main sur lesquelles on pouvait lire “Arrêtez la violence routière”.

La marche était organisée par deux groupes, Piétons Québec et Vélorution Montréal.

La collision s’est produite dans un quartier résidentiel traversé par d’innombrables véhicules, compte tenu de sa proximité avec le centre-ville de la ville.

“C’est en bas d’une colline, donc beaucoup de gens ne s’arrêtent pas lorsqu’ils arrivent au panneau d’arrêt”, a déclaré Turenne. “Beaucoup de voitures empruntent ces rues pour aller sur la Rive-Sud, essayez de prendre des raccourcis.”

Mardi, Juan Manuel Becerra Garcia, un homme de 45 ans originaire de la Rive-Sud, s’est rendu à la police. Le résident de Saint-Hubert a été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident mortel. Il a été libéré sous caution, sous plusieurs conditions.

La ville a déjà installé des bornes pour rétrécir la route, comme mesure d’apaisement de la circulation. Les habitants disent que cela aurait dû être fait depuis longtemps. (Ville de Montréal)

“Nous ne pouvons pas attendre un décès de plus”

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, était à la marche de vendredi.

«Cela n’a aucun sens que nos enfants meurent en allant à l’école», a déclaré le maire, ajoutant que la marche de vendredi envoie un message fort à la ville, au gouvernement du Québec et à la police de Montréal sur la nécessité de meilleures mesures de sécurité routière.

Jeudi, la ville a annoncé que les panneaux d’arrêt dans cette zone seraient agrandis, que les patrouilles de police seraient renforcées et qu’un tronçon de route près de l’intersection Parthenais et de Rouen serait rétréci pour dissuader les excès de vitesse.

De nombreux enfants étaient présents lors de la marche de vendredi. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

“Il nous en faut plus, c’est sûr”, a déclaré Stéphane Hamel, un autre voisin.

“Nous avons besoin d’un brigadier car c’est un dangereux [intersection] et quoi que vous mettiez, un arrêt, une lumière ou quoi que ce soit, les gens passeront par là.”

Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, a déclaré qu’il était temps pour la Ville d’écouter et de répondre aux préoccupations des résidents, qui ont souligné les problèmes de sécurité à d’innombrables intersections à travers Montréal.

“Nous avons le pouvoir d’agir. Nous savons ce que nous devons faire et nous ne pouvons pas attendre un décès de plus avant d’agir”, a-t-elle déclaré.