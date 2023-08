Les monteurs de lignes de La Salle-Pérou s’habituent au nouveau système de blocage – Shaw Local

Pendant l’intersaison, Adam Lane et ses coéquipiers de La Salle-Pérou ont appris qu’ils faisaient face à un grand changement cet automne.

Après avoir exécuté la triple option pendant six saisons, les Cavaliers passent à une infraction de schéma d’écart, ce qui signifie de grands changements pour Lane et les autres joueurs de ligne offensifs.

« L’année senior le changer est un peu étrange, mais cela a grandi sur nous », a déclaré Lane.

Avec le nouveau schéma offensif, conçu pour donner aux Cavs une attaque plus équilibrée, l’entraîneur du LP Jose Medina a déclaré qu’il serait plus crucial pour les joueurs de ligne de connaître leur travail.

« C’est un peu différent dans la mesure où ils doivent connaître leurs affectations, et ils doivent le faire », a déclaré Medina. « Je ne dis pas qu’au cours des années passées, ils n’avaient pas à le savoir, mais il y a moins d’équipes triples sur un seul gars. Maintenant, vous allez bloquer une équipe en tête-à-tête ou double dans les secondeurs et autres. Fondamentalement, il s’agit pour eux de communiquer et de comprendre quelles sont les affectations de blocage dont ils disposent. »

Les joueurs de ligne examineront l’alignement défensif et détermineront les affectations de blocage avec le centre, qui reviendra Ty Terzick senior, effectuant les appels.

« Ils ont des règles qu’ils suivent lorsqu’ils appellent le front et les formations et les secondeurs et tout ça », a déclaré Medina. « En se basant sur ce que la défensive nous donne, les enfants apprennent, ‘OK, nous allons bloquer ces deux gars ou obtenir une double équipe ici, allez à Mike’, des choses comme ça. La chose la plus importante est la communication et la compréhension de qui ils doivent bloquer. C’est la clé de nos missions de blocage.

Lane a déclaré que le nouveau schéma de blocage nécessite davantage un jeu mental de la part des monteurs de lignes.

« C’est beaucoup plus stratégique, je dirais », a déclaré Lane. « C’est le placement de la tête, le placement des hanches, le placement des pieds, le jeu de jambes, essayer de se mettre dans la bonne position pour faire des trous pour notre dos.

«Vous devez lire la défense à ce sujet. [It’s based on] comment ils s’alignent et comment ils réagissent au jeu.

Les Cavs ont commencé à mettre en œuvre leur nouvelle infraction en juin et y ont travaillé tout au long des activités estivales.

« C’était un peu difficile au début, mais maintenant je pense que nous y arrivons. Nous le descendons. En ce moment, nous avons probablement regardé le meilleur que nous ayons regardé.

Tout en forçant les joueurs de ligne à être plus stratégiques, le nouveau schéma exigera également que les joueurs de ligne passent plus de blocs après que LP ait en moyenne moins de 10 tentatives de passes par match la saison dernière.

« Ça va être vraiment sympa », a déclaré Lane. « J’ai toujours voulu passer le bloc. Pour un joueur de ligne, c’est beaucoup plus facile, pour être honnête. Vous pouvez prendre du recul, lire la défense, voir où il va et réagir à cela. Il devrait être beaucoup plus facile de bloquer, de donner à notre quart-arrière le temps de lancer le ballon et de le mettre entre de bonnes mains.

Les Cavs espèrent que l’attaque plus équilibrée les aidera à marquer plus de points – après une moyenne de 19,3 points par match la saison dernière – et à gagner plus de matchs après en avoir remporté cinq au cours de chacune des trois dernières saisons complètes.

« J’aime vraiment ça », a déclaré Lane. « C’est très différent, et je pense que cela va vraiment nous aider à gagner des matchs cette année. »