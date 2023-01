Les montagnes russes populaires du parc d’attractions West Edmonton Mall seront supprimées

Le plus grand centre commercial d’Amérique du Nord affirme qu’une montagne russe populaire de son parc d’attractions est en train d’être supprimée après près de 40 ans d’exploitation.

Le vice-président des parcs et attractions du West Edmonton Mall a déclaré dans un communiqué que même si le Mindbender nous manquera, le centre commercial est ravi d’annoncer qu’il travaille sur de nouveaux plans pour le site.

Le Mindbender était connu comme les montagnes russes intérieures à triple boucle les plus hautes et les plus longues du monde.

En 1986, trois personnes ont été tuées sur les montagnes russes de Galaxyland, ce qui a forcé le centre commercial à le fermer pendant un an pour des modifications de sécurité.

Galaxyland a ouvert ses portes en 1983, mais était connu sous le nom de Fantasyland jusqu’en 1995.

Le parc s’est associé à Hasbro en 2022 et propose des attractions sous licence de la franchise.