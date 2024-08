Les montagnes russes historiques « Cyclone » de Coney Island sont fermées ; les propriétaires ont émis des infractions

L’île de Coney Les célèbres montagnes russes « Cyclone » ont été fermées indéfiniment après un dysfonctionnement et s’être arrêtées avec des passagers à bord la semaine dernière.

Le parc Luna Des montagnes russes en bois de 97 ans étaient « en pleine ascension jeudi après-midi, lorsque les opérateurs de l’attraction l’ont mise hors service en raison d’une fissure sur le pignon de chaîne situé dans la salle des moteurs de l’attraction », a déclaré le département des bâtiments de la ville de New York dans un communiqué à USA TODAY lundi.

Plusieurs passagers ont été évacués des montagnes russes et aucun blessé n’a été signalé, a indiqué le département.

Une vidéo de l’incident publiée sur les réseaux sociaux montre des employés du parc escortant soigneusement un cavalier sur les pistes.

Luna Park a émis des infractions

Des inspecteurs du Département du bâtiment (DOB) étaient sur les lieux vendredi et ont émis des « violations contre les propriétaires de Luna Park pour l’équipement endommagé et pour ne pas avoir immédiatement informé le département de l’incident », indique le communiqué.

« Le ‘Cyclone’ est actuellement hors service et le restera jusqu’à ce que les réparations nécessaires soient effectuées par les opérateurs du parc », a déclaré le porte-parole du DOB, David Maggiotto, ajoutant que le parc peut planifier une inspection une fois les réparations terminées.

« Au cours de cette inspection, si nous déterminons que l’attraction peut être exploitée en toute sécurité, Luna Park peut la remettre en service », a déclaré Maggiotto.

« La sécurité est notre priorité numéro un », déclare la direction des montagnes russes

Les passagers montent sur les montagnes russes Cyclone le premier jour de la réouverture des parcs de Coney Island, pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), dans le quartier de Coney Island à Brooklyn, New York, États-Unis, le 9 avril 2021.

Luna Park a quant à lui également annoncé que l’attraction était « temporairement fermée en raison d’un problème mécanique survenu le 22 août 2024 » et qu’elle subit actuellement des réparations.

« Au Luna Park de Coney Island, la sécurité est notre priorité numéro un et l’entretien des attractions et des tests approfondis ont lieu quotidiennement avant l’ouverture du Luna Park et tout au long de la journée si nécessaire », a déclaré un une déclaration publiée sur leur site Web a déclaré« Le « Cyclone » de Coney Island est une montagne russe vieille de 97 ans, méticuleusement entretenue et testée quotidiennement. »

« Nous rouvrirons les montagnes russes Cyclone lorsque la réparation sera terminée et que le manège aura passé son inspection DOB », ajoute le communiqué.

Saman Shafiq est journaliste spécialisée dans les tendances pour USA TODAY. Contactez-la à sshafiq@gannett.com et suivez-la sur X et Instagram @saman_shafiq7.

Cet article a été publié à l’origine sur USA TODAY : Les montagnes russes « Cyclone » de Coney Island fermées après une fissure dans la chaîne