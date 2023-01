Les montagnes du monde entier perdent progressivement leur neige

Plusieurs chaînes de montagnes à travers le monde connaissent une baisse drastique des chutes de neige en raison du changement climatique. Une nouvelle étude menée dans les Alpes italiennes estime la perte d’enneigement dans ces montagnes à 5,6% par décennie entre 1971 et 2019, ce qui équivaut à 36 jours d’enneigement en moins par an.

Les amateurs de sports d’hiver ont sans doute remarqué que la neige se fait de plus en plus rare, même en haute altitude. Ces dernières années, le nombre d’études mettant en garde contre la perte de couverture neigeuse sur les sommets des montagnes s’est multiplié. La dernière étude, menée en Italie et publiée dans la revue Nature, estime par exemple que dans une partie des Alpes, la perte d’enneigement entre 1971 et 2019 s’élève à 5,6 % par décennie.

Selon la même étude, l’épaisseur moyenne saisonnière de neige (novembre-mai) a diminué de 8,4 % au cours des 50 dernières années. Actuellement, la durée de l’enneigement actuel est inférieure de 36 jours à la moyenne à long terme, ce qui représente une “réduction sans précédent de la durée du manteau neigeux au cours des six derniers siècles”, note l’étude. Les résultats soulignent “l’urgence de développer des stratégies d’adaptation”. et commencer à réfléchir à une réforme de certains des secteurs socio-économiques les plus sensibles” dans cette “région où l’économie et la culture tournent, en grande partie, autour de l’hiver”, concluent les auteurs de l’ouvrage.

Ce n’est pas la première étude à démontrer le déclin de la couverture neigeuse sur les sommets des montagnes du monde. Une étude publiée en 2020 a montré, entre autres, que dans 78% des zones montagneuses du monde, les chutes de neige ont diminué entre 2000 et 2018, une étude d’août 2022 prolongeant les résultats jusqu’en 2020. Sur une échelle de temps, cela équivaudrait à un moyenne de 15 jours de neige en moins par an depuis les années 1980, estime l’étude, qui a été menée dans des régions montagneuses d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Eurasie.

Une autre étude publiée fin 2022 et réalisée dans l’un des plus grands domaines skiables de Suisse a également examiné s’il y aura encore de la neige au mois de décembre dans les décennies à venir. Verdict : l’enneigement artificiel pourrait garantir une saison de ski de 100 jours jusqu’à la fin du siècle, du moins dans les parties hautes de la station (c’est-à-dire à partir de 1 800 mètres d’altitude).

Mais compte tenu du scénario climatique actuel, la production de neige de culture n’est pas une solution viable à long terme. En plus d’être critiquée pour les quantités astronomiques d’eau qu’elle nécessite, cette technique nécessite des conditions météorologiques particulières pour bien fonctionner. Il ne doit pas être trop chaud ni trop humide, afin que l’eau pulvérisée puisse refroidir et geler dans l’air avant de tomber sous forme de neige.

