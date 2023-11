Les monographies des professeurs coûtent 0 $ grâce au financement de l’initiative de libre accès de Virginia Tech | Actualités technologiques de Virginie

Cela vous coûtera 95 $ pour acheter un exemplaire relié du nouveau livre du professeur adjoint d’histoire Jessica Taylor.

Ou tu peux télécharger une version numérique gratuitement de “Plain Path and Dividing Lines: Navigating Native Land and Water in the Seventeenth-Century Chesapeake”, la monographie récemment publiée par Taylor de l’University of Virginia Press. C’est grâce à un projet innovant de publication en libre accès appelé Toward an Open Monograph Ecosystem (TOME).

« Il devrait y avoir un accès équitable au savoir », a déclaré Taylor. “Maintenant, si quelqu’un dit que mon livre semble intéressant, je peux dire : ‘Il est en ligne gratuitement, si vous voulez le consulter.’ Grâce à cela, j’ai eu tellement de conversations intéressantes, pas seulement avec des collègues universitaires, mais au-delà du campus.

Repenser l’édition académique

Lorsque TOME a été lancé en 2017 en tant que projet pilote de cinq ans de l’Association des universités américaines, de l’Association des bibliothèques de recherche et de l’Association des presses universitaires, son objectif était de faire évoluer le modèle commercial de l’édition universitaire des ventes post-publication vers les ventes frontales. subventions à la publication.

En tant que l’une des 12 universités participantes, Virginia Tech a offert trois subventions de 15 000 $ par an aux professeurs dont les monographies étaient publiées par les presses universitaires, permettant à la presse de rendre disponible gratuitement une édition numérique en libre accès du livre.

Avec l’aide des fonds TOME apportés par Affaires professorales, Bibliothèques universitaireset le Collège des Arts Libéraux et des Sciences Humaines12 livres de la faculté de Virginia Tech ont été mis en libre accès jusqu’à présent et deux autres monographies d’histoire devraient être publiées sous peu.

“C’est Ut Prosim au travail », a déclaré Corinne Guimont, directrice par intérim des services d’édition et coordonnatrice des bourses numériques dans les bibliothèques universitaires. « TOME étend la diffusion des connaissances au sein et au-delà de l’académie afin que tout le monde puisse y accéder, ce qui correspond à la mission d’octroi de terres de Virginia Tech. »

Suite du TOME

Le programme pilote officiel s’est terminé plus tôt cette année. Mais la grande nouvelle est que Virginia Tech poursuivra l’initiative TOME visant à soutenir les livres en libre accès.

« Nous allons l’appeler TOME à Virginia Tech, pour que les gens sachent que c’est toujours le même programme de base, mais qu’il est désormais spécifiquement à Virginia Tech », a déclaré Guimont.

Le principal changement apporté au programme est que, même si le financement continuera à provenir des Affaires professorales et de la bibliothèque, les bénéficiaires du TOME chercheront également des fonds de contrepartie auprès de leurs départements et collèges d’origine. « Nous espérons qu’offrir ce financement sous forme de programme de contrepartie nous permettra non seulement de soutenir davantage de projets, mais contribuera également à créer une ressource durable pour l’avenir », a déclaré la vice-provost associée aux affaires professorales, Rachel Gabriele.

La bibliothèque propose également plusieurs formes de soutien supplémentaires aux professeurs intéressés par les ressources en libre accès.

Le Fonds de subvention pour le libre accès de Virginia Tech offre aux professeurs jusqu’à 1 500 $ pour couvrir les frais de traitement des articles acceptés pour publication dans des revues savantes à comité de lecture en libre accès.

Bourses de professeurs de l’Open Education Initiative aider les professeurs à utiliser, créer ou adapter des ressources pédagogiques ouvertes en classe. Les professeurs qui souhaitent rendre leurs œuvres originales en libre accès ou adapter des ressources éducatives ouvertes comme alternatives aux manuels traditionnels sont éligibles au financement.

Éditions Virginia Tech a publié 16 livres et 12 revues au cours des trois dernières années, tous en libre accès.

Victoire du libre accès

Pour les presses académiques, TOME est une victoire. La subvention de pré-publication de 15 000 $ aide à couvrir les coûts de production. Et les données ont montré qu’à mesure que l’accès aux versions en ligne augmente, les ventes de livres imprimés n’ont pas tendance à diminuer, ce qui aide les éditeurs à réaliser des bénéfices.

C’est une victoire pour le corps professoral. Pour Taylor, le fait de pouvoir connecter l’University of Virginia Press avec une subvention d’édition de 15 000 $ a rendu sa monographie plus attrayante. « Je ne pense pas que les éditeurs soient ancrés dans une sorte d’idée ancienne sur ce que devrait être l’édition », a-t-elle déclaré. “Je pense qu’ils sont intéressés par de nouveaux modèles, et cela semble être un processus passionnant pour nous tous.”

Les lecteurs en sortent également victorieux. Dans la foulée de la Semaine internationale du libre accès, l’initiative TOME permet à la recherche scientifique de Virginia Tech de trouver un public plus large parmi des personnes qui, autrement, ne pourraient pas se permettre d’acheter un livre universitaire. « Maintenant, ils peuvent accéder à ce matériel, ce qui nous aide, à Virginia Tech, à diffuser beaucoup plus les travaux de nos chercheurs », a déclaré Guimont.

Histoires connexes

Les manuels ouverts rendent l’université plus abordable pour les étudiants de Virginia Tech

Profitez de la politique de libre accès de Virginia Tech et améliorez votre profil

Virginia Tech est un leader dans l’édition de livres en libre accès