Les monnaies numériques sont l’avenir de la Russie, selon le chef de la banque centrale

Moscou a publié un document de consultation sur un rouble numérique en octobre , et vise à avoir un prototype prêt d’ici la fin de 2021. Les pilotes et les essais pourraient commencer l’année prochaine, a déclaré Nabiullina.

Il y a un besoin de systèmes de paiement rapides et bon marché, et les monnaies numériques de la banque centrale peuvent combler cette lacune, a-t-elle déclaré à Hadley Gamble de CNBC dans une interview exclusive.

Les crypto-monnaies étaient illégales en Russie jusqu’à l’année dernière et ne peuvent toujours pas être utilisées pour effectuer des paiements.

Les devises numériques de la banque centrale ne sont pas les mêmes que les crypto-monnaies, telles que le bitcoin. Ils sont émis et contrôlés par les autorités, et la valeur d’un rouble numérique équivaudra à un rouble en espèces, t a déclaré la Banque de Russie l’année dernière.

« Si chaque banque crée [its] propre système, des systèmes technologiques aux normes locales, il sera très difficile de créer des interconnexions entre ces systèmes pour faciliter tous les paiements transfrontaliers », a-t-elle déclaré.

De nombreuses banques centrales du monde entier développent des monnaies numériques souveraines, qui, selon les partisans, pourraient promouvoir l’inclusion financière et faciliter les transactions transfrontalières.

Nabiullina a également pesé sur les sanctions américaines, qu’elle a qualifiées de « risque persistant » pour la Russie.

Washington a imposé des sanctions à la Russie pour diverses raisons au fil des ans, de empoisonnement présumé de politiciens de l’opposition, à des allégations d’ingérence électorale et de cyberattaques.

« C’est pourquoi notre politique monétaire, ainsi que la politique budgétaire et l’ensemble de la politique macroéconomique, sont assez conservatrices », a-t-elle déclaré.

Les réserves de Moscou sont « assez importantes, pour résister à tous les scénarios financiers ou géopolitiques », et sont probablement plus diversifiées que les réserves d’autres pays, a-t-elle déclaré.

La « dédollarisation » fait partie d’une politique générale de gestion des risques de change, a déclaré Nabiullina.

Les experts affirment cependant que la Russie s’éloigne progressivement de l’utilisation du dollar américain comme moyen de se protéger des effets des sanctions pouvant cibler toutes les entreprises utilisant la devise.

En 2019, Anne Korin, codirectrice de l’Institute for the Analysis of Global Security, a déclaré à CNBC qu’il existe un « club en pleine croissance » de joueurs « très puissants » qui veulent saper l’importance du billet vert.

La Chine, la Russie et l’Union européenne ont une forte « motivation à dédollariser », a-t-elle déclaré à l’époque.

Nabiullina a déclaré qu’elle voit une tendance vers des pays ayant des réserves internationales plus diversifiées, mais qu’elle est susceptible de changer lentement.

« Cela arrivera, mais pas très vite », a-t-elle déclaré.