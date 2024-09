Les moniteurs portables transforment les soins d’urgence à l’hôpital général de Dartmouth

Un projet pilote mené dans l’un des services d’urgence les plus fréquentés de la province améliore les soins aux patients, un battement de cœur à la fois. Le projet de dispositifs portables de l’hôpital général de Dartmouth est une initiative révolutionnaire visant à améliorer les soins aux patients pendant les temps d’attente aux urgences.

REGARDER LA VIDÉO : Cet appareil portable pourrait aider les patients qui attendent aux urgences de l’hôpital général de Dartmouth (CBC)

Les patients qui présentent divers symptômes tels que des douleurs thoraciques, des résultats d’analyse anormaux ou des difficultés respiratoires reçoivent un oxymètre de pouls portable. Cet appareil se fixe au doigt et au poignet, puis se connecte sans fil à un moniteur qui surveille les signes vitaux, notamment la fréquence du pouls et les niveaux d’oxygène.

Grâce à la surveillance continue des patients, le système peut détecter des anomalies de la fréquence cardiaque ou d’autres événements critiques. Si un patient est sous surveillance depuis plusieurs heures, toute irrégularité peut être examinée rétrospectivement.

L’idée de piloter des moniteurs portables est apparue comme une progression naturelle suite à la mise en œuvre réussie du prestataire de soins en salle d’attente rôle en 2022. L’équipe a obtenu un Bourse d’innovation River Philip à travers le Fondation de l’hôpital général de Dartmouthqui a couvert le coût du projet pilote ; le fournisseur d’équipement, reconnaissant le potentiel du projet, a gracieusement fourni le matériel nécessaire gratuitement.

La mise en œuvre des wearables n’a pas été sans apprentissage. Le choix du bon produit a nécessité une réflexion approfondie, mais avec les conseils du pôle d’innovation, le site et l’équipe ED se sont ralliés. Une approche d’amélioration de la qualité a permis des cycles rapides de tests et de perfectionnement.

Mettre la santé de la Nouvelle-Écosse sur la carte

Les résultats ont été tout simplement remarquables. Le personnel et les patients ne tarissent pas d’éloges sur les dispositifs portables, avec un taux de satisfaction de 100 % à ce jour.

« Ce projet place le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse sur la carte en tant que pôle d’innovation, déterminé à offrir des soins de haute qualité », a déclaré Rachel Nalepa, agente de liaison du projet clinique à l’hôpital général de Dartmouth. « Nous sommes ravis du succès du projet pilote, de l’impact qu’il a eu sur les patients et les familles et des incidents potentiels liés à la sécurité des patients qui ont été évités. »

Les dispositifs portables sont bien plus que de simples moniteurs de fréquence cardiaque. Nalepa a déclaré que l’équipe avait enregistré de nombreux événements critiques, des changements du rythme cardiaque aux fluctuations de l’état respiratoire. Armée de ces données, l’équipe clinique peut prioriser efficacement les soins, en s’assurant que les patients consultent le bon prestataire au bon moment.

« Les dispositifs portables détectent des événements qui pourraient autrement passer entre les mailles du filet, évitant ainsi des conséquences potentiellement désastreuses », a déclaré Nalepa. « Les données fournies par le dispositif portable permettent aux patients d’accéder aux soins dont ils ont besoin de manière plus appropriée et plus efficace. La réorganisation constante des priorités quant au patient à voir ensuite permet au patient d’être au bon endroit, dès la première fois. »

Forte de ce succès, l’équipe a demandé un financement permanent pour le programme de dispositifs portables et espère étendre ce programme à d’autres secteurs du ministère. Les services d’urgence de Nova Scotia Health et d’ailleurs souhaitent en savoir plus sur cette approche révolutionnaire, notamment deux hôpitaux au Royaume-Uni. Le projet pilote de dispositifs portables a récemment remporté le prix « Choix du public » lors du Sommet sur l’amélioration de la qualité 2024 pour la zone centrale de Nova Scotia Health.

Nova Scotia Health n’est pas seulement sur la carte ; il révolutionne les soins d’urgence, améliore les résultats des patients et, en fin de compte, sauve des vies.