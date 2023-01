Les moniteurs de jeu Samsung Odyssey vont doubler UHD, QD-OLED et plus

CES est le moment où les sociétés de moniteurs de jeu sortent les gros canons – et peu sont plus gros que le nouvel Odyssey Neo G9 de 57 pouces, un modèle incurvé DisplayHDR 1000. Teasé par AMD lors de son Lancement du GPU de la série RX 7000 en novembre, en tant que premier moniteur annoncé avec la prise en charge de DisplayPort 2.1, le Neo G9 a une résolution de 7 680 x 2 160. La haute résolution plus le HDR et le taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz rendent le DP 2.1 à large bande passante essentiel, même s’il ne s’agit pas d’un 8K complet (c’est un rapport d’aspect de 32:9).

Malheureusement, il y a encore un peu de décalage entre ce niveau de résolution et les performances du GPU ; pour le moment, le seul GPU qui peut le gérer avec toutes les fioritures est probablement le Nvidia GeForce RTX 4090, mais Nvidia n’a pas atteint le niveau DP 2.1 (HDMI 2.1 peut le prendre en charge mais uniquement à 60 Hz). AMD RX 7900 XTX a des connexions DP2.1, mais n’est pas tout à fait à ce niveau, ou peut-être, mais seulement dans des circonstances limitées.

Il devrait être expédié plus tard cette année, mais nous ne savons pas combien ce mauvais garçon va coûter.

Samsung



L’Odyssey OLED G9 (G95SC) de 49 pouces n’est pas le premier de l’entreprise Moniteur OLED à points quantiques annonce; il a dévoilé un Modèle G8 34 pouces semblable à la Alienware 34 QD-OLED à l’IFA en août, qui devait être expédié d’ici la fin de 2022, mais cela a été repoussé à “très bientôt”.

En plus du panneau QD-OLED, le G9 a une résolution de 5120×1440 — essentiellement 32:9 1440p mais avec une meilleure densité de pixels que le 21:9 3440×1440 typique — et est AffichageHDR True Black 400 agréé. Il a également un taux de rafraîchissement de 240 Hz plus rapide que celui d’Alienware et intègre le hub de jeu de Samsung pour jeu en nuage. Samsung a opté pour le mini DisplayPort au lieu du DisplayPort pleine grandeur pour ce modèle, en plus du HDMI et de l’USB-C avec une alimentation de 65 W.

Samsung prévoit de l’expédier plus tard cette année et n’a pas encore donné de prix.

Un peu plus banal, si vous considérez que les moniteurs de 43 pouces ont atteint ce niveau de banalité, l’Odyssey Neo G7 plat devient un peu plus élégant et plus hybride jeu-slash-divertissement que ses prédécesseurs. Le moniteur compatible DisplayHDR 600 Quantum Dot 144Hz a des haut-parleurs stéréo intégrés et est livré avec une télécommande et toutes les applications de streaming et de jeu que les hubs de Samsung peuvent inclure.

Il devrait être expédié d’ici la fin mars aux États-Unis, pour des dollars encore non spécifiés.