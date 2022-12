Les Mongols protestent contre le vol présumé de charbon vendu à la Chine

OULAN-BATOR, Mongolie (AP) – Les manifestants irrités par les allégations de corruption liées au commerce du charbon de la Mongolie avec la Chine ont tenté de pénétrer de force dans le palais d’État de la capitale, exigeant le renvoi des fonctionnaires impliqués dans le scandale.

L’ambassade des États-Unis à Oulan-Bator a émis une alerte lundi indiquant que plusieurs centaines de manifestants s’étaient rassemblés dans le froid glacial sur la place Sukhbaatar de la ville pendant le week-end et avaient marché vers la résidence présidentielle.

Les manifestants scandaient et chantaient, tapant du pied pour rester au chaud. Ils exigeaient que le gouvernement tienne les responsables responsables du vol présumé de 385 000 tonnes de charbon dans les stocks à la frontière entre la Mongolie et la Chine.

La plupart des manifestants étaient des étudiants et d’autres dans la vingtaine et la trentaine, quelques-uns emmitouflés dans des robes épaisses traditionnelles et certains brandissant des pancartes.

“Si vous n’aimez pas votre pays, pourquoi être citoyen ?” dit l’un. Un tableau noir tenu par un autre disait : « Nous voulons vivre dignement dans notre pays ».

« Si les citoyens se soulèvent, la fête est finie ! dit un autre.

Les allégations portent sur le charbon de la région de Tavan Tolgoi, dans le sud du désert de Gobi, qui est exploité par la société d’État Erdenes Tavan Tolgoi et deux autres sociétés. Selon les médias locaux, ETT, qui est cotée à la bourse de Mongolie, a été placée sous la surveillance de l’État dans le cadre de l’enquête de l’Autorité indépendante contre la corruption du gouvernement.

Les ventes à l’étranger des vastes richesses minérales, du charbon et d’autres ressources de la Mongolie sont une source permanente de conflit pour le pays, où près d’une personne sur trois vit dans la pauvreté. Ajoutant aux frustrations, la pandémie a laissé de nombreux Mongols avoir du mal à joindre les deux bouts, avec une inflation dépassant 15 %.

La Mongolie est passée à la démocratie au début des années 1990 après six décennies de communisme. Les manifestations pacifiques ne sont pas rares à Oulan-Bator, où vivent environ la moitié des 3,2 millions d’habitants de la Mongolie. En avril, des milliers de jeunes manifestants ont manifesté sur la place Sukhbaatar.

La Chine est la destination de la plupart des exportations de charbon, de cachemire, de bétail et d’autres ressources de la Mongolie enclavée.

À Pékin, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères interrogée sur les allégations selon lesquelles du charbon aurait été volé pour être vendu à l’intérieur de la Chine a déclaré qu’elle n’était pas au courant de cette “situation spécifique”.

« La Chine est un voisin ami de la Mongolie, et nous pensons que le gouvernement mongol traitera et enquêtera correctement sur la question. L’autorité chinoise compétente fournira l’assistance nécessaire à la demande de la partie mongole conformément aux lois et règlements », a déclaré Mao.

The Associated Press