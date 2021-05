Les mondes séparés de Bill et Melinda Gates

Bill Gates et Melinda French Gates étaient coincés chez eux. Lorsque la pandémie a frappé en mars dernier, le couple s’est retiré dans leur maison de 66000 pieds carrés au bord du lac Washington, s’aventurant rarement pour minimiser leur exposition potentielle au virus. Depuis leurs bureaux à domicile, ils ont continué à diriger la fondation influente qui porte leur nom, à discuter en vidéo avec les dirigeants mondiaux pour obtenir des engagements financiers pour la distribution de vaccins et à parler de la santé de la démocratie américaine avec leur plus jeune fille, qui terminait sa dernière année de lycée. à distance. Pour un couple qui avait passé une grande partie des trois dernières décennies à parcourir le monde, autant de temps ensemble à la maison représentait un brusque changement de rythme. «Travailler à domicile – c’était une pièce pour laquelle je pense que nous n’avions pas vraiment préparé individuellement autant», a déclaré Mme French Gates au New York Times en octobre. Dans un podcast de novembre, M. Gates a également parlé de l’adaptation à la vie à la maison après des décennies sur la route. «Ma vie a complètement changé», a déclaré M. Gates. «C’est très anormal.» Maintenant, la vie a changé d’une autre manière aussi. La nouvelle de lundi que le couple puissant de la philanthropie mondiale dissoudrait leur mariage a provoqué une onde de choc sur le terrain. Pour ceux qui, contrairement à M. Gates et Mme French Gates, n’avaient jamais pensé aux vaccins à ARNm avant que Covid-19 ne frappe, la pandémie a révélé de la manière la plus claire possible à quel point leur fondation est influente dans le domaine de la santé publique mondiale. Et l’annonce du divorce, et les projecteurs ultérieurs, ont clairement montré à quel point une organisation aussi essentielle dépendait de ses fondateurs ultra-sains.

Les membres du personnel de la Fondation ont été surpris par cette annonce. M. Gates, 65 ans, et Mme French Gates, 56 ans, sont tous deux des leaders sur le terrain, et une grande partie du pouvoir de la fondation réside non seulement dans les milliards de dollars qu’ils lui ont accordés, mais aussi dans leur réputation publique et leurs relations. Mais depuis des années, le couple avait déjà construit des mondes étroitement connectés mais différents, nourrissant leurs intérêts respectifs – et parfois se chevauchant – par le biais de canaux indépendants. Elle avait passé plus de temps à soutenir les problèmes des femmes, alors qu’il poursuivait des projets d’énergie propre. À l’intérieur de la fondation, ils avaient chacun leurs propres domaines d’intérêt. «Sur le plan institutionnel, la fondation avait déjà absorbé la séparation», a déclaré Benjamin Soskis, expert en philanthropie et associé de recherche senior à l’Urban Institute. «Ils ont chacun leurs propres centres d’intérêt. Ce n’est pas comme s’il s’agissait d’une entité unitaire qui est soudainement brisée. « Partager une scène mondiale

La fondation a fait des déclarations rassurantes selon lesquelles rien ne changera. Il continuera avec sa dotation de 50 milliards de dollars et son important éventail de questions. Mais parce que chaque co-fondateur a un projet distinct – Gates Ventures pour lui, Pivotal Ventures pour elle – il y a de l’angoisse au sein de la fondation qu’elle ne soit plus le centre dynamique de leur travail.

«Si vous êtes dans les entreprises, vous pensez que la fondation est lente, ne comprend pas, est embourbée dans la folie du développement», a déclaré un ancien membre du personnel de la fondation qui a travaillé avec les deux Gates et a demandé l’anonymat pour discuter des rivalités internes. . «Alors que si vous êtes à la base, votre théorie est: ‘Nous faisons le vrai travail et ces cow-boys se précipitent à la dernière minute pour demander de changer les choses, exigeant de justifier les choses.’ ‘

Au-dessus de tout, se pose la question de savoir ce qui a causé leur rupture et la profondeur de la rupture entre eux. Pourquoi ils ont annoncé le divorce alors qu’ils l’ont fait est un mystère. Alors que leur plus jeune enfant est sur le point de terminer ses études secondaires, plusieurs observateurs sur leur orbite ont noté que c’est souvent un moment de réévaluation pour les couples, et un moment où les partenaires se séparent. Le moment de l’annonce est également venu quelques jours seulement après que Warren Buffett, un ami proche et troisième administrateur de la fondation, ait eu sa réunion annuelle, ce qui n’était peut-être pas une coïncidence. «Ils ont évité à Warren de s’en occuper, en attendant la fin de sa réunion annuelle», a déclaré un associé. L’exemple récent de MacKenzie Scott, qui a divorcé du fondateur d’Amazon Jeff Bezos et est passé à un profil plus élevé en tant que philanthrope solo que jamais dans le mariage, n’a pas pu échapper à l’attention de Mme French Gates. En effet, les deux femmes ont travaillé ensemble sur le projet de Mme French Gates sur les femmes et le pouvoir, Equality Can’t Wait Challenge. Au cours des dernières années, il y avait peu de signes évidents que les portes se séparaient, du moins pour le public. Mme French Gates a continué à se présenter aux fonctions de Microsoft aux côtés de M. Gates, y compris un dîner annuel pour les directeurs généraux et autres chefs d’entreprise que le couple organisait chez eux chaque printemps.