Les mondes plats d’Hilary Pecis

L’hiver à Los Angeles, par Hilary Pecis.

Photo : Ed Mumford, avec l’aimable autorisation de la galerie David Kordansky

La peintre Hilary Pecis a opéré un changement nécessaire dans son œuvre. Ses précédentes expositions chez Rachel Uffner – présentant des paysages, des natures mortes et des intérieurs très colorés – étaient charmantes mais ressemblaient à un motif de maintien décoratif. Son exposition actuelle à la galerie David Kordansky est une percée qui la voit à la fois se concentrer sur des solitudes plus profondes et s’enfoncer dans des rêveries excentriques. C’est la preuve que Pecis n’est pas simplement un autre peintre de Los Angeles vendant de savoureuses images plates. «J’essaie de comprendre comment faire un tableau», m’a-t-elle dit par SMS. « J’aurais aimé avoir la confiance d’un grand créateur de marques gestuelles, mais hélas, j’essaie toujours de comprendre comment peindre. » C’est le mystère qui se joue chez chaque artiste : ne pas savoir ce qu’il fait mais apprendre à le faire.

Les nouvelles œuvres sont des sublimités bidimensionnels de couleur, de texture et de complexité, comme si les grandes peintures lisses de son compatriote Angeleno Jonas Wood avaient été mélangées à Matisse, aux peintres de motifs et de décorations des années 1970 (dont la plupart étaient des femmes) et aux salutations Hallmark. cartes. En d’autres termes, un territoire dangereusement séduisant.

Dans ses meilleurs tableaux, nous assistons à des moments de paix suspendus. Dans L’hiver à Los Angeles, J’éprouve une terrible envie de la beauté extérieure et de l’aisance physique de la Californie du Sud. Un monde sans météo, des jours sans humidité, une vie verte avec des plantes. Pecis travaille avec des traits individuels à la manière de Van Gogh, d’où apparaissent des chaises, un canapé, une table basse avec un bouquet et un sapin de Noël – un peu incongru, en tout cas, pour ces yeux de la côte Est, avec les arbres verdoyants et les montagnes violettes au-delà. la fenêtre.

Elle est douée pour les étagères. Les noms sont comme une frise sur un temple. Van Gogh, Niki de Saint Phalle, William Blake, Cézanne, Eva Hesse, Albert York, Gabriele Münter — une déclaration de parentés totémiques et un arbre généalogique d’influences. Les artistes vivent dans ces images.

Les peintures de Pecis deviennent des coulées de lave contrôlées de formes, d’ombres et de détails. Nous voyons des photographies, une image de cheval, des moustiquaires grillagées. Dans Bureau, il y a un micro-ondes supportant une tasse, un thermos et un citron – une petite nature morte. Il y a un ordre et une géométrie à la Mondrian dans tout, comme on le voit le plus clairement dans Sharon Fleurs, une représentation d’une vitrine de Los Angeles. Il y a des vases remplis de tournesols fraîchement cueillis, des briques vieillissantes, un trottoir grêlé. Elle apprécie sa propre calligraphie, restituant soigneusement chaque lettre et numéro de téléphone sur l’enseigne du magasin. Tout dans le tableau est tellement propre, jusqu’aux fleurs qui poussent au sommet du bâtiment.

Tous ces instants de vie peints de la manière la plus plate, autels et tabernacles de notre monde vu. Pecis a fait un bon geste. Elle est sur le point de vraiment déployer ses ailes.